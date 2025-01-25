25 января 2025, 17:42

Глава Чехова Собакин проверил качество ремонта детсада на Монтажной улице

Читайте нас в: Google Новости

Почти месяц капитально ремонтируют детский сад на Монтажной улице в Чехове. Глава округа Михаил Собакин проинспектировал качество работ.

Отметим, что здание детского сада возвели еще в 1953 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Благодаря заведующей Лидии Морозовой, которая более полувека возглавляла дошкольное учреждение, детский сад стал одним из лучших в регионе. Ремонт там проводят благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ремонт планируют завершить до 14 августа, чтобы с 1 сентября ребята пошли в обновленный детский сад. Рабочие приведут в порядок фасад здания, отремонтируют крышу и помещения, а также модернизируют все коммуникации. Помимо этого, в учреждении обновят бассейн.

«Сейчас демонтируем напольные покрытия и ненесущие некапитальные перегородки, двери и так далее», - поделился руководитель управления застройки компании «Гефест Строй» Михаил Гурман.

Чехов Детские сады Ремонтные работы
25 января 2025, 18:08
Педагоги из Люберец вышли в финал окружного этапа конкурса профмастерства
Читайте нас в: Google Новости
В Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы прошел финал окружного этапа конкурса «Педагог года — 2025». Всего в нем участвовали 35 учителей и воспитателей, а в финал вышли 10 человек.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, финалистами стали воспитатель дошкольного отделения Лингвистической школы Анастасия Кудряшова и учитель начальных классов гимназии № 5 Анастасия Фомина. Им вручат сертификаты на 300 тысяч рублей.

Руководитель муниципалитета поздравил выдающихся педагогов округа и пожелал им успехов.

«Поздравляю с заслуженной победой. Уверен, что опытная команда Управления образования округа поможет всецело подготовиться и достойно представить Люберцы на областном этапе», - сказал Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

Люберцы Учителя конкурсы
25 января 2025, 17:47
Конференция по вопросам образования прошла в Наро-Фоминске
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Стратегическая сессия «Образование будущего — образование 2036» прошла на базе школы № 4 в Наро-Фоминске. В мероприятии приняли участие 120 человек, включая выпускников школ, студентов колледжей, родителей и педагогов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Главная цель конференции - обсуждение тенденций и изменений в сфере образования в ближайшие годы. Участники подняли вопросы развития цифрового образования, укрепления роли воспитания в образовательном процессе и другие актуальные аспекты.

«В рамках обсуждения мы погрузились в контекст и попытались выявить вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной. Это то, на что должно ответить образование - оно должно и способно ответить на эти вызовы с точки зрения формирования гражданина Российской Федерации, который будет жить и являться активным участником всех процессов в нашей стране к 2040 году», - подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

К сессии также присоединились участники из других округов, включая Власиху, Краснознаменск, Наро-Фоминск, Одинцово и другие.

Напомним, 4 февраля в Калуге пройдет окружное совещание по предложениям в стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Наро-Фоминск Школы Образование
25 января 2025, 17:28
Глава Чехова Михаил Собакин проверил строительство набережной реки Теребенки
Читайте нас в: Google Новости
В муниципальном округе Чехов благоустраивают набережную реки Теребенки. Глава муниципалитета Михаил Собакин посетил стройплощадку, чтобы оценить качество работ.

Кроме того, на набережной построят велодорожку, через которую можно будет проехать из одной части округа в другую через благоустроенную зону.

Также во время обхода глава Чехова Михаил Собакин поручил проработать облицовку мурала на набережной к празднованию Великой Победы.

Набережную реки Теребенки благоустраивают благодаря программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Завершить работы планируют в текущем году. Подрядчик укладывается в сроки и даже опережает их.

Как рассказала генеральный директор ООО «Рост» Надежда Барило, на площадке уже готовы сваи под настил для дорожек. Она также добавила, что на набережной организуют все так, что каждый житель найдет для себя место отдыха по душе.

«Будет зона отдыха для детей, для подростков, для взрослого населения. Появится пляж, останется волейбольная площадка, обустроим две детских игровых зоны, спортивную площадку, столы для настольного тенниса установим», - поделилась Надежда Барило.

Строительство Чехов
25 января 2025, 16:20
Итоги работы инспекторов жилнадзора подвели в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы жилнадзора организовали проверки содержания дворовых и общественных пространств в Подмосковье с 20 по 24 января. Осмотры прошли в девяти округах Подмосковья.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что в Лыткарине заменили баки на контейнерных площадках, а в Ногинске провели работы по локальному ремонту кровли дома. В микрорайоне Купелинка Ленинского округа отремонтировали места общего пользования, а в Воскресенске установили восемь малых архитектураных форм.

Помимо этого, в Реутове обустроили перила и пандусы для маломобильных групп граждан в подъезде дома № 36 на Юбилейном проспекте, а в Долгопрудном отремонтировали лифт в доме № 28 на улице Циолковского. Работы по содержанию территорий также провели в Электростали, Дубне и Химках.

Благоустройство ЖКХ

Новости по теме