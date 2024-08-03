Глава Чехова Собакин поздравил ветерана Сударчикова с 99-летием

Илья Сударчиков родился в Оренбургской области. Рано остался сиротой, поэтому воспитывался в детском доме. В начале войны учреждение расформировали, и его отправили работать в совхоз. Оттуда призвали в артиллерию в 1943 году. Илья Алексеевич освоил стрельбу из пушки и профессию связиста. Победу встретил на границе с Турцией. После войны служил еще семь лет.

В 1955 году Илья Сударчиков приехал в Чехов. Устроился автомехаником на Столбовский литейный завод и начальником гаража в Нерастанном. В 1962 году он начал работать в Полиграфкомбинате. На этом предприятии он трудился до пенсии. Общий стаж работы ветерана - 68 лет.

«С каждым годом редеют ряды наших ветеранов. Мужественно защищая нашу родину в годы Великой Отечественной войны, они потом также беззаветно восстанавливали страну из руин. На протяжении всех своих лет они являются для нас примером. Воспитанное на их подвигах не одно поколение сейчас достойно защищает нашу страну в ходе специальной военной операции. И, как наши деды и прадеды, также отважно выполняет все боевые задачи и поставленные верховным главнокомандующим цели. Очень хочется, чтобы наши ветераны дожили до нашей победы», - отметил Михаил Собакин.

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