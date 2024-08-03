03 августа 2024, 12:05

Глава Чехова Собакин почтил память воинов-десантников в День ВДВ

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В Чехове прошел торжественный митинг, посвященный воинам-десантникам, которые не вернулись с полей сражений. Почтили память бойцов глава городского округа Михаил Собакин, военнослужащие и ветераны.

Чествование прошло у памятника воинам-десантникам. Участники митинга почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Сирии, Ливии, Судана и Украины.

«Поздравляю всех воинов-десантников и наших ветеранов с праздником! Вы - настоящий пример для будущего поколения, демонстрируя силу, характер и беззаветную преданность нашей родине - России. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!», - пожелал Михаил Собакин.

Служащие воздушных войск продолжают проявлять героизм в ходе специальной военной операции. С начала СВО звание Героя России присвоили 70 десантникам, более 71 тысячи бойцов были награждены государственными наградами, а около 800 из них получили по четыре награды.

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Чехов ВДВ
03 августа 2024, 13:42
Уборку и ремонтные работы провели в 14 округах Подмосковья за неделю
Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору продолжает осуществлять проверки содержания территорий. Также специалисты осуществляют ремонт различных объектов совместно с управляющими компаниями.

Так, например, за минувшую неделю в Воскресенске произвели уборку контейнерной площадки, а в Волоколамске устранили подтопление дома. В Ногинске специалисты покрасили газопровод, а в Балашихе восстановили фасад дома.

Кроме того, в Одинцове провели восстановительные работы в подвале, а в Реутове выполнили ремонт штукатурного слоя в местах общественного пользования. Также проводились работы по покосу травы, ремонту спортивных объектов и асфальтового покрытия. Они прошли в Коломне, Красногорске, Серпухове, Подольске, Щелкове, Луховицах, Лотошине и Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Ремонтные работы
03 августа 2024, 12:53
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 5 августа
Медиасток.рф
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области поделились прогнозом пожарной опасности на ближайшие несколько дней. Представители ведомства также отметили, что 2 августа в лесах региона не было зафиксировано возгораний.

По словам специалистов, 3, 4 и 5 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Талдомском, Истринском, Клинском, Егорьевском и ряде других лесничеств установят первый класс.

Синоптики прогнозируют, что температура днем прогреется до 20-24 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 13-14 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.

Комлесхоз напоминает, что в случае обнаружения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

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Пожары Лесные пожары Прогноз погоды Погода
03 августа 2024, 12:30
Мастер‑класс по плетению маскировочных сетей провели в Балашихе
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Волонтеры Балашихи учили кадетов плести маскировочные сети. Мастер-класс провели в рамках акции «Доброе дело».

Они плетут маскировочные сети и собирают продуктовые наборы для участников СВО. Волонтеры регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО совместно с представителями волонтерского сообщества Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского объединились для общего «Доброго дела». Волонтеры рассказали кадетам, для чего нужны эти сети, как они спасают жизнь бойцов, которые сейчас находятся на СВО, а далее приступили к практике. Каждому дали свой производственный участок. Как оказалось, учащиеся кадетского корпуса уже знакомы с техникой плетения сетей. Всего на мастер-классе было около 15 кадетов.

«Члены регионального ресурсного центра „Волонтеры Подмосковья“ в Балашихе уже более года плетут маскировочные сети. Порядка полторы тысячи уже отправлено в зону проведения специальной военной операции. Сети там востребованы. Очень хорошо, что кадеты решили присоединиться к акции губернатора „Доброе дело“. Они сказали, что в будущем тоже хотели бы плести сети. Это отлично! Чем больше сетей мы сплетем, тем больше жизней спасем», - сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Волонтерской деятельности кадеты уделяют особое внимание. Они плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам, отправляют гуманитарную помощь передовую.

«Мы стараемся охватить разные направления волонтерской деятельности, чтобы ребята понимали, где больше что-то требуется. Чтобы они понимали, чем им больше нравится заниматься. Вот сейчас у нас больше идет упор на патриотическое воспитание», - сказала руководитель волонтерского отряда Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Юлия Федикович.

На изготовление одной маскировочной сети в среднем нужно больше трех с половиной часов. Волонтеры регионального ресурсного центра этим занимаются с прошлого года. За это время отправили уже больше полутора тысяч сетей в зону проведения СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Балашиха
03 августа 2024, 12:27
Глава Чехова Собакин поздравил ветерана Сударчикова с 99-летием
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Глава городского округа Михаил Собакин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Алексеевича Сударчикова с 99-летием. Он служил в тяжелой артиллерии. После армии приехал в Чехов.

Илья Сударчиков родился в Оренбургской области. Рано остался сиротой, поэтому воспитывался в детском доме. В начале войны учреждение расформировали, и его отправили работать в совхоз. Оттуда призвали в артиллерию в 1943 году. Илья Алексеевич освоил стрельбу из пушки и профессию связиста. Победу встретил на границе с Турцией. После войны служил еще семь лет.

В 1955 году Илья Сударчиков приехал в Чехов. Устроился автомехаником на Столбовский литейный завод и начальником гаража в Нерастанном. В 1962 году он начал работать в Полиграфкомбинате. На этом предприятии он трудился до пенсии. Общий стаж работы ветерана - 68 лет.

«С каждым годом редеют ряды наших ветеранов. Мужественно защищая нашу родину в годы Великой Отечественной войны, они потом также беззаветно восстанавливали страну из руин. На протяжении всех своих лет они являются для нас примером. Воспитанное на их подвигах не одно поколение сейчас достойно защищает нашу страну в ходе специальной военной операции. И, как наши деды и прадеды, также отважно выполняет все боевые задачи и поставленные верховным главнокомандующим цели. Очень хочется, чтобы наши ветераны дожили до нашей победы», - отметил Михаил Собакин.

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Ветераны Чехов Войны Великая Отечественная война

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