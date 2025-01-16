Глава Чехова проверил содержание дворов и общественных пространств в Венюкове

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Венюкове благоустроили двор, сделали тротуар протяженностью более 800 метров.

Михаил Собакин осмотрел детские площадки. Он поручил отремонтировать игровые элементы и малые архитектурные формы, а также разработать универсальный плакат для информационных стендов.

Глава муниципального округа пообщался с жителями. Они рассказали про содержание многоквартирных домов и попросили отремонтировать панельные швы и кровлю. Все адреса зафиксировали. В ближайшее время ответственные сотрудники свяжутся с горожанами.

«Покрышки, граффити, реклама на входных группах, поваленные деревья и незакрытые подвалы - все это в ближайшие дни должно быть убрано и приведено в надлежащий вид. Управляющая компания обязана обработать от льда и снега входные группы и привести в порядок информационные стенды и элетрощитки», - отметил Михаил Собакин.

Управляющей организации также поручено установить полусферы на парковке, демонтировать старые столбы освещения и провести работы по отводу воды у последнего подъезда дома № 106.