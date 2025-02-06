Глава Чехова проверил ремонт детского сада на улице Ильича

Одной из главных тем обсуждения стала работа муниципального центра управления регионом. Он собирает и анализирует обращения жителей из разных источников: портала «Добродел», единой диспетчерской службы, социальных сетей.

«В Лобне более 70 мемориальных объектов, из них 60 непосредственно связаны с Великой Отечественной войной. И понятно, что в год 80-летия Победы, их нужно приводить в нормативное состояние. К сожалению, мы выяснили, что не все они в муниципальной собственности, поэтому по закону формально тратить на них деньги нельзя. Мы хотим все инвентаризировать, поставить на учет, принять на баланс города, закрепить обслуживающую организацию, понять, сколько денег нужно на какой объект, и привести их то состояние, чтобы нам не было стыдно перед памятью тех, кто защищал наш город», - заявил заместитель главы Лобни Александр Коробкин.

В этом году запланирована большая программа празднования юбилея Победы, а ближайшую дату - День защитника Отечества - также будут отмечать масштабно. Состоятся церемонии возложения цветов, спортивные соревнования, акции «Письмо солдату» и конкурсы юнармейских отрядов.

В своих обращениях жители нередко затрагивают тему состояния памятных мест города. В этом направлении также удалось многое сделать - обновили братскую могилу «Вечный огонь», открыли после реконструкции мемориал «Звонница», украсили мозаичными панно могилу воинов в Киовском парке. Но для того, чтобы успешно продолжать эту работу, нужно провести инвентаризацию всех памятников города.

Анализ показывает, что в прошлом году по сравнению с 2023-м общее количество жалоб уменьшилось на 30 процентов, а, к примеру, в «Доброделе» и вовсе на 60.

Быстро и эффективно решать возникающие проблемы помогает отлаженная модель взаимодействия с жителями. Это выездные администрации, встречи в формате «открытый микрофон», личный прием, обходы дворов и подъездов и, конечно, результативная работа центра управления регионом, которую в прошлом году удалось переформатировать так, чтобы все заявки выполнялись максимально оперативно. Еженедельно глава города Анна Кротова проводит оперативный штаб с руководителями управляющих компаний, и многие проблемы удается решать еще до того, как на них обратят внимание жители. Поэтому в наступившем году администрация планирует снизить количество жалоб еще на 20 процентов.