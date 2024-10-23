Глава Чехова проверил отопление в дошкольном отделении лицея № 4

Внимание руководителя муниципалитета привлекли ветхие заборы на центральных улицах города. Он поручил ответственным лицам разобраться, кому они принадлежат, и привести ограждения в порядок.

Поручения профильным специалистам даются сразу же, во время обхода. В короткий срок их приведут в исполнение.

Глава Чехова проверил и подачу отопления в дошкольное отделение лицея № 4. Михаил Собакин убедился, что батареи в детском саду горячие, тепло там поступает в полном объеме.

Один из местных жителей обратился к руководителю муниципалитета с просьбой спилить сухие ветки рядом с детским садом. Михаил Собакин дал соответствующее поручение руководителю учреждения «Чеховское благоустройство» и пообещал, что все будет сделано.

Подобные мониторинги сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будут продолжаться и далее. Каждое замечание всегда находится на личном контроле главы округа.

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