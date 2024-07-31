Глава Чехова проверил качество содержания дворов в микрорайоне Венюково

Сегодня около домов № 60 и № 62 на улице Гагарина идут работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Они должны завершиться к 10 августа. Во время обхода Михаил Собакин отметил, что спиленные ветки нужно убирать своевременно. По его словам, также важно следить за чистотой бордюров и дорог, вовремя косить траву, провести ямочный ремонт и восстановить покрытие на детских площадках, починить ступени на входных группах и закрасить вандальные надписи. Все вопросы, которые требуют решения, глава Чехова взял на личный контроль.

Кроме того, по поручению главы около дома № 94 на улице Гагарина возле каждого подъезда установят полусферы, чтобы предотвратить парковку машин. Также эту территорию включат в план комплексного благоустройства на 2025 год.

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