25 мая 2024, 15:17

Глава Чехова провел выездную администрацию с жителями города

Медиасток.рф
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В деревне Солодовка городского округа Чехов состоялась выездная администрация при главе округа Михаиле Собакине. Жители озвучили ряд важных проблем, которые требуют решения.

Одной из главных тем обсуждения стало отопление. Из-за изношенных труб и насосов в центральном тепловом пункте военного городка Чехов-8 в домах возникают проблемы с отоплением в зимний период. Для улучшения ситуации установлен третий котел, но жители также настаивают на замене изношенных сетей.

Другой волнующий вопрос - состояние дорог, домов и дворов. Территория военного городка находится под ведомством министерства обороны, что затрудняет передачу земель муниципалитету и проведение необходимых работ.

Также жители Солодовки жаловались на отсутствие освещения, неудовлетворительную работу поликлиники и проблемы с автобусным сообщением.

Михаил Собакин совместно с заместителями главы, ответственными специалистами и депутатами ответил на вопросы жителей и дал поручения по решению озвученных проблем.

Глава округа пообещал, что к лету во дворе местной школы будет установлена новая детская горка. Также в планах отремонтировать крышу школы.

Управляющая компания, обслуживающая городок, заверила, что будет тесно сотрудничать с администрацией и оперативно решать просьбы жителей. В частности, компания планирует установить постоянное освещение на территории городка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство Чехов
25 мая 2024, 15:27
Выездная администрация прошла в пушкинском поселке Лесной
Телеканал «360»
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В поселке Лесной городского округа Пушкинский состоялась выездная администрация при главе округа Максиме Красноцветове. Жители озвучили ряд важных вопросов и получили на них ответы и разъяснения от главы округа, его заместителей и министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Всего на встречу пришло 42 человека. По многим вопросам разъяснения были получены непосредственно на ней, по отдельным темам требуется дополнительная проработка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Один из главных вопросов, который волновал жителей, - строительство дороги Тарасовка - Ивантеевка. Местный житель Артем Старков выразил опасения, что его участки могут попасть под изъятие во время работ. Глава округа пообещал проработать этот вопрос с профильными ведомствами.

Также жители интересовались капитальным ремонтом многоквартирных домов, обустройством футбольного поля и качеством воды.

Антон Велиховский отметил, что новый формат выездных администраций с участием центральных органов исполнительной власти позволяет напрямую услышать мнение жителей и оперативно решать их проблемы.

ЖКХ Строительство
25 мая 2024, 15:14
Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский»
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Воспитанники семейного центра «Дмитровский» получили саженцы клубники. Ребята попросили помочь им губернатора Московской области Андрея Воробьева во время его визита в учреждение в начале мая.

Глава региона выразил слова благодарности педагогам семейного центра и фермерам, которые принимали участие, подчеркнув, что уже скоро можно будет попробовать первый урожай.

«Спасибо педагогам и фермерам семьи Булатовых за то, что помогли посадить саженцы. Кстати, ролик сняли сами воспитанники центра, молодцы! Уже скоро попробуем первый урожай», - указал Воробьев в своем Telegram-канале.

В семейном центре «Дмитровский» проживают 124 воспитанника. Помимо обучающих программ для ребят, здесь есть физиотерапевтические кабинеты с разными видами физиолечения, открыт кабинет биоакустической коррекции головного мозга.

Всего на территории Московской области работают шесть семейных центров наподобие «Дмитровского». В них живут и обучаются более тысячи детей-инвалидов.

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Дети Андрей Воробьев Дмитров
25 мая 2024, 14:47
Городской округ Щелково стал участником проекта «Большие гастроли»
Телеканал «360»
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Городской округ Щелково принимает участие в программе «Большие гастроли». В рамках проекта в город приехал Камышинский Волгоградский театр, который представит зрителям лучшие спектакли из своего репертуара.

Зрителям были представлены философская сказка «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру, музыкальная сказка «Бременские музыканты», комедия «Примадонны», детский спектакль «Сокровища капитана Флинта» и постановка «Сон в летнюю ночь».

В свою очередь, подмосковные артисты отправились с ответными гастролями в Камышин. Щелковский театр представил классическую комедию «Стакан воды», а также спектакли «Свадьба Кречинского», «Аленький цветочек» и «Маленькая колдунья».

По словам главного режиссера Щелковского театра Светланы Погодиной, зрители тепло приняли постановки.

«Зал был полон, люди вставали и кричали Молодцы, скандировали Браво», - отметила Светлана Погодина.

Программа «Большие гастроли» с каждым годом привлекает все больше участников. Она дает возможность сотням артистов отправиться на гастроли в разные регионы России, а жителям малых городов - увидеть лучшие спектакли и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Театры Щелково
25 мая 2024, 14:37
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели патрулирование возле водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Спасатели территориального управления № 7 провели патрулирование возле водоемов в городском округе Павловский Посад. Цель мероприятий — предотвращение несчастных случаев во время отдыха жителей и гостей Московской области у воды.

Заместитель начальника территориального управления Алексей Зайцев рассказал, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями. Он подчеркнул, что во время отдыха у водоемов нельзя терять бдительность и следует позаботиться о собственной безопасности.

Любителям рано открывать купальный сезон он посоветовал не заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание следует уделить организации отдыха детей.

«Не спускайте с них глаз и не отвлекайтесь - подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», - добавил Алексей Зайцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Отдых Спасатели Водоемы

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