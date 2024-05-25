Глава Чехова провел выездную администрацию с жителями города

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Одной из главных тем обсуждения стало отопление. Из-за изношенных труб и насосов в центральном тепловом пункте военного городка Чехов-8 в домах возникают проблемы с отоплением в зимний период. Для улучшения ситуации установлен третий котел, но жители также настаивают на замене изношенных сетей.

Другой волнующий вопрос - состояние дорог, домов и дворов. Территория военного городка находится под ведомством министерства обороны, что затрудняет передачу земель муниципалитету и проведение необходимых работ.

Также жители Солодовки жаловались на отсутствие освещения, неудовлетворительную работу поликлиники и проблемы с автобусным сообщением.

Михаил Собакин совместно с заместителями главы, ответственными специалистами и депутатами ответил на вопросы жителей и дал поручения по решению озвученных проблем.

Глава округа пообещал, что к лету во дворе местной школы будет установлена новая детская горка. Также в планах отремонтировать крышу школы.

Управляющая компания, обслуживающая городок, заверила, что будет тесно сотрудничать с администрацией и оперативно решать просьбы жителей. В частности, компания планирует установить постоянное освещение на территории городка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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