Глава Чехова провел встречу с жителями поселка Столбовая

Жители поселка выразили благодарность, что теперь в амбулатории принимают два терапевта. Однако проблемы со сдачей анализов и ЭКГ остались. В ближайшие недели будут организованы встречи жителей с главным врачом Чеховской больницы.

Все вопросы были зафиксированы и будут рассмотрены в ближайшее время. Муниципалитет держит постоянную связь с жителями и еженедельно проводит обсуждения, чтобы помочь всем в решении их проблем.

Одним из первых вопросов стало содержание водонапорной башни, из которой периодически изливается большое количество воды. Михаил Собакин прямо во время встречи отправил главу Водоканала Виктора Сурова на объект.

«Все утечки, которые были обнаружены ранее, устранены. Содержание башни находится на контроле у профильной службы», - сказал глава Чехова.