Глава Чехова провел встречу с жителями по вопросам благоустройства

Один из жителей обратился по поводу перебоев водоснабжения, принятия в собственность водозаборной башни в деревне Попово и заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией на пользование ресурсом. Михаил Собакин рассказал, что по постановлению администрации городского округа Чехов с 29 августа 2024 года объект находится в муниципальной собственности. Чтобы заключить договор, нужно приехать в офис «Наш дом» по адресу: город Чехов, улица Ильича, дом № 41. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (495) 108-73-86.

Также на встрече прозвучали вопросы земельно-имущественных отношений и ямочного ремонта в деревне Чепелево.

«В ходе беседы мы с жителями детально разобрали все вопросы. Разъяснил возможные пути решения. Всю полученную информацию уже направили в профильные структурные подразделения администрации для детальной проработки с последующим принятием решений по каждому», - подчеркнул глава Чехова.

На прием к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину может записаться любой житель округа. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте администрации Чехова или лично приехать в службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом №, каб. № 2. Информацию по записи можно узнать по телефону: 8 (496) 726-89-96.

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