Глава Чехова провел встречу с участниками «Активного долголетия»

Горожане обратились к Михаилу Собакину с просьбами, касающимися их творческой деятельности. Например, одна из участниц театральной студии попросила выделить отдельную комнату для реквизита, а другая - музыкальную колонку. «Договорились, что помещение обязательно подберем, а колонка станет нашим подарком к нашему следующему визиту», - отметил глава Чехова.

Формат такого общения участники клуба «Активное долголетие» оценили положительно. Подобные встречи продолжатся и в будущем, ведь каждый житель должен быть услышан, а любая проблема решена.

Услышать каждого - девиз администрации Чехова, которому, в первую очередь, следует Михаил Собакин. Он встретился с представителями старшего поколения, чтобы узнать о насущных вопросах.

Главной темой обсуждения стало жилищно-коммунальное хозяйство. Вопросы благоустройства и уборки дворов подняли одними из первых. Пенсионеры также пожаловались на отсутствие лавочек и урн по одной из центральных улиц. Ответ главы Чехова не заставил себя ждать - поручение профильным специалистам было дано сразу же.