Глава Чехова провел первый личный прием жителей в этом году

Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» прошла в Ленинском округе. Ее провели представители отдела полиции на станции Москва — Павелецкая и сотрудники Административной пассажирской инспекции.

Профилактическая акция прошла на станции Калинина. Глава округа Станислав Каторов отметил, что она реализуется с одной целью - предотвратить несчастные случае на железнодорожных путях.

«Нарушители, с целью сократить себе жизнь, повреждают защитные ограждения. Мы проводим обследование инфраструктуры, выявляем данные места и проводим работы по их восстановлению», - сказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского округа Геннадия Витринского.

Эту станция для акции выбрали неслучайно - 8 января здесь произошел несчастный случай. Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им листовки.

Подобные акции проводятся в Ленинском округе регулярно.

«На платформе Калинина оборудован одноуровневый пешеходный переход со светошумовой сигнализацией. Несмотря на это, люди пренебрегают правилами безопасности и переходят на красный свет. С учетом высокой скорости движения поездов и того, что участок находится на изгибе, крайне важно прислушиваться к светошумовой сигнализации», - добавил заместитель начальника южного межмуниципального управления административно-пассажирской инспекции Московской области Андрей Лунин.

Специалисты напомнили, что железнодорожные пути - зона повышенной опасности. Минимальный тормозный путь электропоезда на скорости 60 километров в час составляет 600 метров, а грузового - километр.