20 декабря 2024, 16:12

Глава Чехова поздравил супругов Ходыревых с 55-й годовщиной свадьбы

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Виктор Дмитриевич и Антонина Сергеевна 55 лет прошли вместе по жизни рука об руку и до сих пор признаются в любви друг к другу. С годовщиной свадьбы пару лично приехал поздравить глава городского округа Михаил Собакин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава муниципалитета вручил супругам медаль «За любовь и верность», грамоту и цветы.

У Виктора и Антонины Ходыревых два взрослых сына, которые уже обзавелись своими семьями. Но родителей никогда не забывают и регулярно их навещают. Все они, включая четверых внуков, - большая дружная семья.

В марте 1969 года пара сыграла свадьбу. Виктор Ходырев посвятил свою жизнь защите Родины, служил в ФСО, ветеран военной службы. Антонина Ходырева 46 лет работала воспитателем в детском саду № 2, она - ветеран труда.

В теплой уютной обстановке за чашечкой чая гостеприимные хозяева и глава муниципалитета поговорили о семье, быте, насущных вопросах и пообщались на другие темы.

Награды Семья Чехов
20 декабря 2024, 16:50
Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушения миграционного учета
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают об ответственности за нарушения миграционного учета и торговли. Например, в Черноголовке предпринимателям грозят штрафы в размере двух миллионов рублей.

Сотрудники УМВД и представители администрации посетили 12 предприятий округа и выявили две локации, где деятельность нарушала требования законодательства. В отношении иностранных граждан составили шесть административных постановлений по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны.

В ведомстве напоминают, что несанкционированный товар изымают по всему региону для пресечения повторных случаев незаконной торговли.

Штрафы Черноголовка
20 декабря 2024, 16:46
Глава Чехова проверил модернизацию котельной № 1
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты проводят на объекте технические работы по нормализации горячего водоснабжения и отопления для жителей микрорайона Полиграф. Глава городского округа Михаил Собакин посетил котельную с проверкой.

Средства на ремонт трех котлов выделило правительство Подмосковья. Два агрегата уже полностью готовы, третий находится в процессе реконструкции. После обмуровки и просушки тепловой пункт будет иметь в распоряжении два рабочих и один резервный котел.

Михаил Собакин рассказал, что котельная обслуживает 12 социальных объектов и 96 многоквартирных домов. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева она и еще 22 другие котельные включены в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения муниципалитета. Налаживание гидравлического режима системы теплоснабжения позволит обеспечить жителей Чехова качественным теплоносителем.

Во время ремонтных работ в многоквартирных домах может наблюдаться временное снижение параметров подачи горячей воды и тепла, но сотрудники «Теплосети» прилагают всем усилия для скорейшего окончания модернизации.

Отопление Чехов Ремонтные работы
20 декабря 2024, 16:36
Подмосковье и Белоруссия обменялись опытом по общественному самоуправлению
Степанова Александра; газета «Минская правда»
Читайте нас в: Google Новости
Круглый стол, на котором состоялся обмен опытом между Московской областью и Минской областью Белоруссии в сфере общественного самоуправления, прошел в Мособлдуме. Заседание открыл председатель Игорь Брынцалов.

Он отметил, что отношения между Россией и Белоруссию находятся на высоком уровне и способствуют процветанию Союзного государства. Брынцалов подчеркнул, что, оставаясь суверенными, страны развивают совместный потенциал во всех сферах. Он также указал на то, что Минск входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области, а сотрудничество в научно-технической и культурной сферах активно расширяется.

Брынцалов напомнил, что с 2021 года действуют соглашения о сотрудничестве между Московской областной Думой и Минским областным Советом депутатов, что укрепляет побратимские связи муниципальных образований на основе более 40 заключенных соглашений.

Согласно информации спикера, в Подмосковье успешно развивается институт общественного самоуправления. В настоящее время официально зарегистрировано 171 территориальное общественное самоуправление (ТОС), и более трех тысяч старост активно работают на своих территориях.

Подводя итоги встречи, председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков подчеркнул, что Подмосковье обязательно воспользуется опытом Белоруссии.

Белоруссия Мособлдума
20 декабря 2024, 16:23
Секцию самбо открыли в школе № 1 в Чехове
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
Читайте нас в: Google Новости
19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня самбо. В этот день, но уже спустя пару лет, в Чехове продолжили реализацию всероссийского проекта «Самбо в школу».

Еще одна, десятая секция этого вида единоборств появилась в муниципалитете - теперь в новом учебном заведении.

«Самбо прививает любовь не только к спорту, к физической готовности, но и воспитывает морально, прививает правильные семейные ценности. Самбо - это исконно наш вид спорта», - сказал на открытии глава городского округа Михаил Собакин.

Он добавил, что самбо активно развивается в Чехове уже пять лет. И с каждым годом результаты спортсменов становятся все выше, все больше ребят приезжают на соревнования в городской округ.

Школьники с интересом наблюдали за показательным выступлением их будущих коллег - самбистов спортивного клуба «Альфа». А затем все будущие спортсмены произнесли клятву.

Всего в секциях по самбо в Чехове занимается уже более двух с половиной тысяч детей.

Спортсмены Школы Чехов

Новости по теме