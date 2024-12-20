Глава Чехова поздравил супругов Ходыревых с 55-й годовщиной свадьбы

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава муниципалитета вручил супругам медаль «За любовь и верность», грамоту и цветы.

У Виктора и Антонины Ходыревых два взрослых сына, которые уже обзавелись своими семьями. Но родителей никогда не забывают и регулярно их навещают. Все они, включая четверых внуков, - большая дружная семья.

В марте 1969 года пара сыграла свадьбу. Виктор Ходырев посвятил свою жизнь защите Родины, служил в ФСО, ветеран военной службы. Антонина Ходырева 46 лет работала воспитателем в детском саду № 2, она - ветеран труда.

В теплой уютной обстановке за чашечкой чая гостеприимные хозяева и глава муниципалитета поговорили о семье, быте, насущных вопросах и пообщались на другие темы.