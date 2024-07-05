05 июля 2024, 17:18

Глава Чехова поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД

пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Сотрудники Госавтоинспекции Чехова отметили профессиональный праздник — День ГИБДД. Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность личному составу отделения и ветеранам службы.

В Госавтоинспекции Чехова сегодня работают более 60 сотрудников в шести отделах. 3 июля с профессиональным праздником их поздравил глава Чехова. Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма 26 отличившимся сотрудникам.

«Статистика показывает о том, что ваша работа она не идет напрасно, потому что с каждым годом аварийность становится все меньше, погибших становится все меньше. Основной залог - прийти к нулю. Эта работа в нужном русле», - сказал глава Чехова Михаил Собакин.

«Без вас на дорогах были бы хаос и беспорядок. Вы все это держите в строгом порядке, в соответствии с законодательством. Но кроме всего этого вы еще спасаете жизни людей», - поздравила сотрудников ГАИ председатель Совета депутатов Чехова Галина Козина.

Сегодня в распоряжении инспекторов ГАИ Чехова есть два новых мотоцикла и 13 современных патрульных авто.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Чехов ГИБДД Дороги
05 июля 2024, 17:27
Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за ухудшения погоды
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Ухудшение погоды ожидается в Подмосковье 5 июля, до конца суток. Владельцам кафе и ресторанов рекомендуют временно закрыть летние веранды.

Вместе с ливнем в Московской области ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 27 метров в секунду. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует закрыть летние веранды на время непогоды.

Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует заранее принять меры для безопасности жителей. Рекомендуется укрепить конструкции веранд, свернуть маркизы, убрать зонты, закрепить или занести в помещение мебель.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
05 июля 2024, 17:21
Выпуск резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье вырос на 35% за год
АО «Георг Полимер»
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Развитие промышленного сектора активно продолжается в Подмосковье. Так, в январе–мае 2024 года производители нарастили выпуск изделий из резины и пластмассы почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председатель правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что выпуск резиновых изделий увеличился на 33,2%, а пластмассовых - на 37%.

«В натуральном выражении объем производства составил 109,5 миллиарда рублей, а рост показателя - 17,8%», - добавила Зиновьева.

Зиновьева также отметила увеличение производства химических веществ и продукции на 110,4%. Всего было отгружено товаров на сумму 139 миллиардов рублей. Производство красок, лаков и других материалов для покрытий увеличилось на 23,8%, а выпуск других химических продуктов - на 20,6%.

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Инвестиции Промышленность
05 июля 2024, 17:19
Подмосковные перевозчики раздали более 7 тысяч бутылок воды в жару
пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
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Жители и гости Московской области продолжают получать воду из-за аномальной жары, установившейся в регионе. Выдачу бутылок проводят на автобусных остановках, ж/д станциях, автостанциях и автовокзалах «Мострансавто», а также в автобусах и такси.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что за последнюю неделю было распределено более 7 тысяч бутылок воды, чтобы обеспечить комфорт пассажирам в жаркие дни.

«Воду в жаркие дни можно получить на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях в часы пик», - добавил Алексей Гержик.

Мобильные пункты раздачи расположены таким образом, чтобы не мешать движению пассажиров на автовокзалах и остановках в часы пик.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси Автобусы Жара
05 июля 2024, 16:37
Школу в поселке Калининец под Наро-Фоминском отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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В районном поселке Калининец под Наро-Фоминском продолжается капитальный ремонт Алабинской школы. На данный момент готовность объекта оценивают в 60%. Образовательное учреждение планируется открыть к 1 сентября.

«В настоящее время подрядчик выполняет монтаж водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем, фасадные и кровельные работы, укладку настенной и напольной плитки устройство инженерных коммуникаций и благоустройство территории», - уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в образовательном учреждении установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школы

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