Глава Чехова поздравил фельдшеров с профессиональным праздником

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил сотрудников подстанции скорой медицинской помощи № 103 с профессиональным праздником.

«Вы - одни из первых, кто приходит на помощь к нашим людям. Своими беспринципными решениями, своим профессионализмом спасаете многие жизни», - отметил глава.

В свой профессиональный праздник 11 фельдшеров получают благодарственные письма и цветы. Всего на Чеховской подстанции скорой помощи работают около 150 человек, из них 87 фельдшеров. Коллектив разновозрастной, шестая часть всех специалистов в профессии уже более 30 лет. На выездах постоянно занято 11 машин.

В свободное время медработники стараются проводить с пользой - посещают занятия, чтобы усовершенствовать свои навыки.

«Каждый навык нужно отрабатывать, иначе все со временем забывается. Мы отрабатываем сердечно-легочную реанимацию, оказание помощи пострадавшим в ДТП», - рассказала заведующая Чеховской подстанцией скорой медицинской помощи Анна Кузнецова.

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