26 сентября 2024, 16:03

Глава Чехова оценил условия труда на производстве зеркал и стекол

Unsplash
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин побывал с визитом на предприятии «Стеклоснаб». Завод выпускает продукцию из зеркального и стеклянного полотен.

Предприятие является производственной базой знаменитой Московской зеркальной фабрики, которая была основана в 1961 году и с тех пор остается крупнейшей в столичном регионе. С 2018 года производство переехало в Чехов. Сейчас «Стеклоснаб» занимает лидирующие позиции на российском рынке по изготовлению и обработке изделий из стекла, а также производству высококачественных зеркал.

Директор завода Александр Гришин рассказал, что на предприятии работает более 100 человек. В день рабочие изготавливают порядка 300-350 изделий. На «Стеклоснабе» созданы хорошие условия труда: все сотрудники получают официальную зарплату и полный социальный пакет, обеспечены бесплатным питанием. Работники на постоянной основе проходят обучение, что позволяет им совершенствовать свои карьерные навыки.

«Мы были восхищены высоким уровнем модернизации, количеством сотрудников, представленных на данном производстве, их организованностью и открытостью», - поделился заместитель руководителя муниципалитета Александр Акопов.

Завод стремительно развивается, в связи с чем появляется востребованность в новых кадрах. Узнать о вакансиях можно на официальном сайте предприятия.

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Чехов Заводы Промышленность
26 сентября 2024, 17:17
Школьники из Лобни примут участие в олимпиаде по правилам дорожного движения
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Школьники Лобни начали проверку своих знаний по правилам дорожного движения, участвуя во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Это мероприятие проходит на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Учащиеся с первого по девятый классы могут продемонстрировать свои знания ПДД, пройдя регистрацию на олимпиаду. Регистрацию могут осуществить как учителя, так и родители школьников. На выполнение заданий участникам отводится один час.

Все участники олимпиады получат сертификаты, подтверждающие их участие, а победители будут награждены грамотами и дипломами.

Олимпиада организована в сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру, Министерством транспорта России, Госавтоинспекцией МВД России и Министерством просвещения Российской Федерации, что подчеркивает важность и масштабность данного мероприятия.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Творческий мастер-класс провели для первоклассников в Лобне
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Ученики первых классов школ городского округа Лобня посетили библиотеку центра досуга «Восточный». Лектор Константин Дубинин познакомил детей с историей книг, подчеркнув важность знаний и объяснив правила поведения в библиотеке.

Ребята узнали о том, как появились книги, какие существуют виды библиотек и почему важно бережно относиться к книгам. После лекции для первоклассников был организован мастер-класс по созданию книжных закладок.

«Мы предложили детям выбрать композицию, наклейки и декор, чтобы создать уникальные закладки для их любимых книг. Дети с удовольствием придумывали и мечтали о том, в какие книги они положат свои творения», - поделились организаторы мероприятия.

Напомним, что центр досуга «Восточный» расположен в Лобне на улице Шадунца, 7.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Итоги городского этапа экологической игры для школьников подвели в Лобне
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В школе № 4 в Лобне прошел городской этап ежегодной экологической квест-игры «Юные друзья природы». В мероприятии приняли участие команды всех школ муниципалитета, соревнуясь в интеллектуальных испытаниях и демонстрируя знания об экологии.

Игра проводится в Лобне уже восьмой год подряд, и традиционно в ней участвуют школьники 5-7 классов вместе с учителями и наставниками. Участникам предстояло пройти 12 заданий, где оценивались их знания, скорость ответов и умение работать в команде. На одной из станций ребят ожидал приятный сюрприз - сладкое угощение.

По итогам игры победу одержала команда «Хранители природы» из школы № 9, которая с небольшим отрывом опередила соперников. Теперь она будет представлять Лобню на зональном этапе игры, который состоится 8 октября.

Призовые места также заняли команда «Филаретовцы» из Православной гимназии во имя Филарета Московского, команда «Дети Природы» из школы № 6 и команда «Земляне» из школы № 10.

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Лобня Школьники
26 сентября 2024, 17:17
Жителям Лобни напомнили о возможности консультации при помощи телемедицины
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Жители Лобни теперь могут воспользоваться бесплатными телемедицинскими консультациями, запущенными Московским областным онкодиспансером. Эта инициатива направлена на улучшение доступности медицинских услуг и поддержку пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на онкологическое заболевание.

Для записи на консультацию жители могут выбрать удобный способ: через официальный сайт диспансера в разделе «пациентам», по телефону 8-495-521-58-00, или отправив запрос на электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru. После записи с пациентом свяжется оператор, который определит дату и время приема.

Новая услуга позволяет пациентам получать квалифицированную помощь, не выходя из дома, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к медицинским учреждениям.

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Лобня Врачи

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