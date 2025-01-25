Глава Чехова Михаил Собакин проверил строительство набережной реки Теребенки

Кроме того, на набережной построят велодорожку, через которую можно будет проехать из одной части округа в другую через благоустроенную зону.

Также во время обхода глава Чехова Михаил Собакин поручил проработать облицовку мурала на набережной к празднованию Великой Победы.

Набережную реки Теребенки благоустраивают благодаря программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Завершить работы планируют в текущем году. Подрядчик укладывается в сроки и даже опережает их.

Как рассказала генеральный директор ООО «Рост» Надежда Барило, на площадке уже готовы сваи под настил для дорожек. Она также добавила, что на набережной организуют все так, что каждый житель найдет для себя место отдыха по душе.

«Будет зона отдыха для детей, для подростков, для взрослого населения. Появится пляж, останется волейбольная площадка, обустроим две детских игровых зоны, спортивную площадку, столы для настольного тенниса установим», - поделилась Надежда Барило.