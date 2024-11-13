13 ноября 2024, 21:06

Глава Чехова Михаил Собакин проверил строительство детской поликлиники

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На улице Мира в городском округе Чехов продолжается строительство четырехэтажного здания, в котором разместится современная детская поликлиника. Учреждение сможет ежедневно принимать до 500 пациентов.

Специалисты приступили к установке индивидуального теплового пункта и возведению кирпичных перегородок в подвальном помещении. Также активно ведется кладка наружных стен четвертого этажа. В строительстве задействованы 49 человек и две машины спецтехники.

Будущая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием. Для юных пациентов откроются залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, а также кабинеты физиотерапевтов и психологов. Кроме того, в здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. На прилегающей территории увеличат количество парковочных мест для удобства посетителей.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и соответствует стандартам программы «Наша поликлиника». Завершение работ запланировано на ноябрь 2025 года, что позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для детей в регионе.

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Строительство Чехов
13 ноября 2024, 21:54
Контроль за качеством содержания дворов усилили в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин провел плановый обход внутридворовых территорий по улице Полиграфистов. В мероприятии приняли участие сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации округа.

В ходе обхода были осмотрены дворы домов № 4 и № 5. Алексей Родин отметил, что в процессе осмотра были выявлены недочеты в содержании детской игровой площадки, а также зафиксированы опиленные ветки деревьев, которые требуют вывоза. Все замечания были задокументированы и переданы в работу ответственным лицам.

«Подобные мероприятия очень важны для нашей работы, так как они помогают выявить проблемные места на территориях округа», - подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, что жители могут обращаться с просьбами о проведении необходимых работ напрямую в профильные учреждения. Управление контрольной деятельности доступно по телефону: 8 (496) 723-58-36. Для вопросов, касающихся благоустройства и ЖКХ, можно звонить по номерам: 8 (496) 727-91-10 и 8 (496) 723-00-04 соответственно. Также обращения принимаются в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43.

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Благоустройство Чехов
13 ноября 2024, 21:46
Заседание по легализации налоговой базы и страховых взносов прошло в Чехове
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В городском округе Чехов состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, посвященное мобилизации доходов бюджета и легализации налоговой базы и базы страховых взносов. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся погашения задолженности организациями, имеющими непогашенные налоговые платежи и страховые взносы.

Члены комиссии акцентировали внимание на мерах финансового оздоровления убыточных предприятий, что является важным шагом к улучшению финансовой стабильности округа. В результате индивидуальной работы с должниками удалось добиться значительного сокращения задолженности. Так, в октябре было погашено 51,7 миллиона рублей, из которых 11,4 миллиона рублей поступило в бюджет городского округа Чехов.

Эти результаты подчеркивают эффективность выбранной стратегии и необходимость продолжения работы в данном направлении. Ожидается, что комплексный подход к мобилизации доходов не только улучшит бюджетное пополнение, но и будет способствовать поддержанию экономической стабильности округа.

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Доходы Налоги Чехов
13 ноября 2024, 21:06
Замглавы Чехова Алексей Родин провел встречу с жителями деревни Чубарово
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел рабочую встречу с жителями деревни Чубарово. Основной темой стали плохое качество автомобильных дорог в населенном пункте.

Местные жители выразили свое недовольство текущей ситуацией, отметив, что отсутствие полноценной дороги создает множество неудобств, особенно в дождливую погоду. Они подчеркнули, что это затрудняет передвижение и влияет на качество жизни в деревне.

В ответ на озвученные проблемы Алексей Родин пояснил, что ситуация осложняется правовыми ограничениями. Существующий проезд частично проходит по частным земельным участкам и землям лесного фонда, что требует согласований и разрешений для проведения работ.

«Мы слышим вас и активно работаем над решением этой проблемы. Администрация уже инициировала обращение к собственнику земельного участка с просьбой уточнить границы для возможного выделения части земли под дорогу. Мы также будем поддерживать существующий проезд в надлежащем состоянии», - подчеркнул Родин.

Жители выразили надежду на то, что совместные усилия администрации и местного сообщества приведут к положительным изменениям в инфраструктуре деревни.

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Чехов Дороги
13 ноября 2024, 20:45
Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием жителей
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел традиционный личный прием граждан, на котором жители округа смогли озвучить свои обращения и предложения. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, предоставления служебного жилья, благоустройства территории и привлечения инвестиций в муниципалитет.

Все полученные обращения оперативно направлены в соответствующие профильные структурные подразделения для дальнейшей проработки и реализации.

Глава округа подчеркнул важность таких встреч для более тесного взаимодействия с населением и выявления актуальных проблем, требующих безотлагательного внимания. Он отметил, что открытый диалог с жителями помогает администрации более эффективно решать насущные вопросы и улучшать качество жизни в округе.

Напомним, жители могут записаться на прием к главе округа заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации или лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан на Советская площади, 3, кабинет № 2. Дополнительную консультацию по вопросам записи на прием можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.

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Чехов

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