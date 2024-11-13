Глава Чехова Михаил Собакин проверил строительство детской поликлиники

Специалисты приступили к установке индивидуального теплового пункта и возведению кирпичных перегородок в подвальном помещении. Также активно ведется кладка наружных стен четвертого этажа. В строительстве задействованы 49 человек и две машины спецтехники.

Будущая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием. Для юных пациентов откроются залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, а также кабинеты физиотерапевтов и психологов. Кроме того, в здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. На прилегающей территории увеличат количество парковочных мест для удобства посетителей.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и соответствует стандартам программы «Наша поликлиника». Завершение работ запланировано на ноябрь 2025 года, что позволит значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи для детей в регионе.

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