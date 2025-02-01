01 февраля 2025, 19:44

Глава Чехова Михаил Собакин проверил состояние дворов в поселке Чернецкое

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В Чехове накануне выездной администрации традиционно проводят обходы. Глава муниципального округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами осмотрел состояние дворовых территорий в поселке Чернецкое.

Отдельное внимание во время проверки уделили входным группам и подъездам.

«Вы людям предоставьте альтернативу. Если они хотят, чтобы здесь был палисадник, дайте им возможность газоны поставить, дайте им цветы», - сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Комиссия сделала несколько замечаний по поводу не до конца убранного мусора и состояния бордюров и дорог.

«И надо планировать. Все лавочки поставить со спинкой. А то неудобно сидеть людям. Как минимум сдвигать сюда», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что такие обходы уже стали традиционными для муниципального округа. Благодаря им сотрудники администрации, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства уделяют особое внимание точечным проблемам. Все вопросы, требующие решения, Михаил Собакин взял на личный контроль.

Благоустройство Чехов
01 февраля 2025, 20:48
Волонтеры навестили ветерана блокадного Ленинграда в Воскресенске
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Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из города Белоозерский приехали в гости к пережившему блокаду Ленинграда Владимиру Бухаркину. Вместе с женой Лидией он поделился воспоминаниями тех времен.

Он зачитывал волонтерам записи из дневника Александра.

«Входит мужчина, глаза страшные. Это наш папа, упал на дороге, подняться не мог. В то время начали выдавать пайки: 125 граммов хлеба, детям крупы. Большая часть пайка перепадала Вовчику, то есть мне», - поделился Владимир Бухаркин.

Его эвакуировали в детский дом в Ивановской области. Владимир получил педагогическое, а затем и техническое образование. Трудился Бухаркин инженером-испытателем и главным энергетиком на предприятии в Воскресенске. С женой Лидией они встретились в институте, поженились и воспитали троих детей.

В свои 86 лет Лидия Бухаркина плетет маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, а Владимир пишет стихи.

«Да, мы люди, у которых есть все и очень трудно себе представить, как можно было жить в тех условиях, в которых оказались ленинградцы, поэтому каждый раз - это слезы», - рассказала член местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городском округе Воскресенск Александра Сахарова.

Владимир и Лидия Бухаркины вместе уже 60 лет. Лидия во времена осады Ленинграда находилась в Рязанской области.

«Голодали мы так же, как и вся страна, потому что все было для фронта. Было тяжело. После того, как рожь уберут, мы ползком подбирали эти колоски», - поделилась с гостями женщина.

Владимир Бухаркин родился в Ленинграде, на момент блокады ему было два года. В семье росли четверо детей. Брат Владимира Александр вел дневник, в котором описывал происходившие события.

«Этот дневник я отошлю в Санкт-Петербург. В музей Петропавловской крепости. Меня просили отдать его и в Воскресенск, и в Раменское, но он должен быть там, где он родился», - сказал житель блокадного Ленинграда Владимир Бухаркин.

Волонтеры Ветераны ВОВ Воскресенск
01 февраля 2025, 20:23
Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в Белоозерском
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Глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты организовали встречу в формате выездной администрации с жителями Белоозерского. Всего на мероприятии приняли 35 обращений от горожан, в основном они касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Жительница дома № 13 по улице Молодежной Елена Лепешкина посещает каждый выездной прием администрации округа в городе Белоозерском. В прошлый раз проблемы, с которыми она приходила, решили. Сегодня женщина обратилась к главе Воскресенска Алексею Малкину с просьбой благоустроить дворовую территорию.

«В советское время там была площадка из металлоконструкций. Затем их все спилили. Сейчас там и мусор и складируют всякие ненужные предметы. Попросила благоустроить эту дворовую территорию, чтобы поставили лавочки для пожилых жителей и сделали детскую площадку», - поделилась Елена Лепешкина.

По словам главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, многие вопросы жителей решили оперативно во время встречи. Часть из них взяли на контроль, доклады представят в конце этой или начале следующей недели.

«Есть вопросы долгоиграющие - вопросы по включению в программу капитального ремонта домов», - добавил он.

Жительница города Белоозерского Галина Плотникова услышала пояснения специалистов по поводу капремонта и попросила помочь.

«Нам обещали, что включили в план. Сказали, что с первого подъезда начнут. Так что будем ждать», - сказала она.

Некоторые горожане пришли на прием администрации не для того, чтобы решить проблемы, а поблагодарить специалистов. Так, на мероприятие прибыли активисты дома № 17 по улице 60 лет Октября. Жители самостоятельно напечатали грамоты, которые вручили сотрудникам, работавшим с ними напрямую.

«В тесном контакте работаем с 20 января 2020 года. На звонки отвечают в любое время дня и ночи. Благодарность принесли управляющей компании, Муниципальному бюджетному учреждению „Благоустройство и озеленение“ и МосОблЕИРЦу», - рассказала председатель совета дома № 17 по улице 60 лет Октября Светлана Третьякова.

Она также отметила, что специалисты в 2023 году полностью обновили крышу дома, поставили там двойное утепление. Помимо этого, заменили внутренние инженерные системы, канализацию, отопление, ливневки, а также обновили подвал и чердак.

«В 2025 году планируют отремонтировать фасад дома», - добавила Третьякова.

Глава Воскресенска Алексей Малкин отметил, что это не первая выездная администрация в Белоозерском, все вопросы специалисты решают, а горожане благодарят и знают, что помощь им окажут.

Информацию о дате и месте проведения выездных встреч с жителями публикуют на страницах официальных социальных сетей администрации и на сайте городского округа Воскресенск в разделе «Новости».

Благоустройство ЖКХ Воскресенск
01 февраля 2025, 19:28
Администрация Чехова провела встречу с жителями села Шарапово
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Выездная встреча главы Чехова Михаила Собакина и его заместителей с жителями прошла в селе Шарапово. На мероприятии обсудили вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и детских площадок.

Один из местных жителей обратился к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину с вопросом устранения протечки в подвале дома.

«У нас в третьем доме течет вода. Там сейчас кошмар, что творится. Я спускался в подвал, там примерно сантиметров 20 стоит воды, комаров немерено», - рассказал он.

Глава Чехова тут же предложил варианты решения проблемы.

«Если удобно днем, то приедут с вами, если днем не совсем удобно, то приедут без вас, но отчет обязательно предоставят. Естественно с приглашением управляющей компании и всех остальных», - ответил он.

Еще одна жительница села Лилия Пехтерева задала вопрос о ремонте дороги.

«Нам хотелось бы, чтобы сделали капремонт дороги, но доделали ямочный ремонт», - сказала Пехтерева.

Участнице встречи пообещали, что ямочный ремонт сделают точно, а вопрос проведения капитального ремонта необходимо уточнить, поскольку списки по объектам на этот год уже составили.

На мероприятии Михаил Собакин представил собравшимся планы по благоустройству и завершению реконструкции общественных объектов на текущий год.

«По весне мы с вами откроем уже современный фонтан, который будет отвечать всем пожеланиям», - поделился глава Чехова.

Каждого жителя на выездной встрече выслушали, все вопросы зафиксировали и уже начали работать над их решением.

Благоустройство ЖКХ Чехов
01 февраля 2025, 19:05
Глава Чехова Михаил Собакин провел встречу с предпринимателями округа
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Во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялась встреча главы муниципального округа Михаила Собакина с местными предпринимателями. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы бизнеса и наметили планы на будущее.

Решать актуальные вопросы и задачи помогает малому бизнесу и торгово-промышленная палата.

«Это очень важное событие, потому что внимание самого главы и вообще власти муниципалитета к малому бизнесу имеет большое значение в его развитии. Торгово-промышленная палата, как и в любом другом муниципалитете и регионе нашей страны, занимается защитой интересов бизнеса», - подчеркнул руководитель чеховского отделения Торгово-промышленной палаты Московской области Алексей Кокорин.

Как отметил Михаил Собакин, малый бизнес тесно связан с жителями муниципального округа. И такие встречи организуют для того, чтобы помочь предпринимателям решить проблемы, связанные с торговлей.

«В начале года по инициативе администрации муниципального округа Чехов решили провести встречу с малым бизнесом, обсудить актуальные вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства на 2025 год, миграционной политики, а также послушать предпринимателей, как они видят будущее, развитие, что бы они хотели от нас получить, услышать. Мы поделимся обязательно нашим видением, опытом, советом», - рассказал начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Александр Акопов.

Чехов Торговля Бизнес

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