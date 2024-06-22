Глава Чехова Михаил Собакин проверил работу котельной в поселке Новый Быт

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Глава округа сообщил, что котельная включена в Государственную программу по модернизации объектов теплоснабжения. В текущем году запланированы проектно-изыскательские работы, а на 2025 год намечен капитальный ремонт.

В ходе визита сотрудники котельной обратились к Михаилу Собакину с жилищным вопросом, на что было дано поручение рассмотреть возможность предоставления им жилья в общежитии.

Также глава округа осмотрел внутридворовые территории поселка и дал поручения убрать мусор и привести в порядок контейнерную площадку, установить ограждение возле раскопанного участка у дома № 29, покрасить и отремонтировать лавочки, мусорные баки и заборы, а также ликвидировать лужу и предотвратить последующие подтопления дороги.

Особое внимание уделили состоянию детских площадок. Глава поручил контролировать наличие песка, отремонтировать все элементы качелей и каруселей.