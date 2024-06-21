21 июня 2024, 23:04

Глава Чехова Михаил Собакин провел инспекцию центральной части округа

Телеканал «360»
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проинспектировал центральную часть округа, включая улицы Лопасненскую, Московскую и Дружбы. В ходе обхода он выдал ряд поручений руководству управляющей компании.

Среди главных задач числятся удаление сухих деревьев, установка замка на открытый подвал, покраска детской площадки, закрашивание граффити и ремонт бордюров.

Особое внимание уделили состоянию пешеходных дорожек. Глава округа настоятельно рекомендовал более тщательно убирать снег зимой. Под управлением компании «ЖКХ города Чехова» находится 385 домов и почти два миллиона квадратных метров обслуживаемой площади. Чтобы поддерживать округ в опрятном состоянии, специалисты администрации регулярно осуществляют обходы территории.

Руководство компании «ЖКХ города Чехов» подчеркнуло необходимость усиления уборки придомовых территорий. В ходе месяца по благоустройству были выявлены недочеты, такие как неокрашенные цоколи и входные группы, а также непрокрашенные и неровные элементы инфраструктуры. Все замечания главы округа были приняты к исполнению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Чехов
21 июня 2024, 23:27
Подмосковный врач Елена Гражданкова дала советы по борьбе с грибком ногтей
Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»
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Микоз ногтей — это распространенное заболевание, которое характеризуется грибковым поражением, не угрожающим жизни. Однако он способен вызвать деформацию ногтевых пластин и поражение кожи.

Врач-дерматовенеролог высшей категории из Королевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова советует обращаться к врачу при подозрении на микоз ногтей.

Для профилактики заражения грибковой инфекцией ногтей нужно следовать простым правилам. Так, необходимо использовать только личные вещи: обувь, полотенце, маникюрный набор. Следует внимательно выбирать мастера педикюра при посещении салона.

Специалист также советует носить качественную и удобную обувь, ежедневно менять носки. Кроме того, нужно тщательно очищать ванну и душ, используя дезинфицирующие средства, а также применять защитные и противогрибковые средства перед и после посещения общественных мест, таких как бассейн, баня или спортивный зал.

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Врачи
21 июня 2024, 23:21
Более 100 человек наградили в День медицинского работника в Реутове
Телеканал «360»
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В День медицинского работника 125 сотрудников Реутовской клинической больницы были награждены за их профессиональные достижения. Главный врач больницы Александр Алексеев поздравил коллектив с праздником и отметил высокие результаты работы учреждения.

Алексеев сообщил, что больница успешно справляется с задачами, оказывая качественную медицинскую помощь и обеспечивая высокий уровень удовлетворенности среди населения. В текущем году завершили ремонт фасадов хирургического и терапевтического корпусов, и уже запланированы внутренние работы.

Помимо этого, в ближайшее время предстоит открытие нового рентгенкабинета с современным оборудованием, а также ожидается поставка новых томографа и маммографа, что позволит улучшить качество диагностических услуг в больнице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Праздники Врачи Реутов Медицина
21 июня 2024, 23:16
Участники «Активного долголетия» из Мытищ освоили занятия на хэндбайках
Пресс - служба Мытищи
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Прошла встреча заместителя главы Мытищ Ольги Сидоркиной и начальника управления по физической культуре и спорту Дмитрия Германа с участниками проекта «Активное долголетие», где обсуждались перспективы занятий хэндбайком. Общение состоялось на стадионе имени Дмитрия Аленичева.

В настоящее время в наличии только семь хэндбайков, поэтому не все желающие могут приступить к занятиям. Власти приняли решение увеличить количество велосипедов.

«У нас есть еще 15 спортивных хэндбайков, которые мы планируем переделать в упрощенный вариант», - отметил председатель Фонда помощи и социальной адаптации инвалидов «Качество жизни» Алексей Савлуков.

На встрече также обсудили вопрос увеличения количества занятий и предоставления инструктора. На данный момент участники проекта «Активное долголетие» могут заниматься каждый четверг с 9:00 до 10:00 на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Занятия доступны по предварительной записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Мытищи Активное долголетие
21 июня 2024, 22:56
Театр ФЭСТ представил премьеру спектакля «Прощение Фемиды» в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищинском Доме культуры «Яуза» состоялась премьера спектакля «Прощение Фемиды». Постановку представил театр драмы и комедии «ФЭСТ».

Этот захватывающий детектив стал результатом прошлогодней творческой лаборатории «Дедукция». Игорь Шаповалов, художественный руководитель театра, отметил, что по условиям конкурса труппа должна была выбрать один сценарий для постановки, но такое решение оказалось сложным, поэтому были отобраны сразу три эскиза.

Сюжет спектакля разворачивается в рамках телевизионного шоу, где участники - осужденные преступники. Один из них совершил убийство, и участникам шоу предстоит разгадать эту тайну.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Мытищи Театры

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