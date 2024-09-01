Глава Чехова Михаил Собакин посетил предприятие декоративной печати

Глава Чехова Михаил Собакин продолжает посещать местные предприятия, стремясь наладить более тесное взаимодействие с населением округа. В рамках инициативы «Выездная администрация» он провел встречу с коллективом завода «Шаттдекор», где работают более двухсот человек, в основном жители округа.

Сотрудники завода задали множество вопросов, касающихся подготовки к отопительному сезону, благоустройства, содержания многоквартирных домов и помощи семьям военнослужащих. Многие вопросы были разъяснены сразу, однако некоторые требуют дальнейшей проработки.

«Спасибо Михаилу Николаевичу за то, что уделил время нашему предприятию. Он ответил на многие волнующие нас вопросы», - поделился Владимир Кузнецов, начальник отдела продаж компании «Шаттдекор». Он добавил, что теперь общение с главой округа станет проще и более конструктивным.

После общения с коллективом Михаил Собакин ознакомился с процессом производства на заводе. «Шаттдекор» работает на территории Чехова с 2008 года и является крупнейшим налогоплательщиком округа.

«Мы являемся лидером печатного производства мирового уровня с 17 предприятиями по всему миру и шестью представительствами», - рассказала директор «Шаттдекор» Галина Федосеева. Она отметила, что компания занимается производством печатной бумаги и пленок для мебельной промышленности.

Напомним, что в 2022 году предприятие модернизировало свои производственные мощности с объемом капитальных вложений в 88,8 миллиона рублей и планирует дальнейшее развитие для удовлетворения потребностей мебельной отрасли.

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