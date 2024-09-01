01 сентября 2024, 17:27

Глава Чехова Михаил Собакин посетил предприятие декоративной печати

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Глава Чехова Михаил Собакин продолжает посещать местные предприятия, стремясь наладить более тесное взаимодействие с населением округа. В рамках инициативы «Выездная администрация» он провел встречу с коллективом завода «Шаттдекор», где работают более 200 человек, в основном жители округа.

Глава Чехова Михаил Собакин продолжает посещать местные предприятия, стремясь наладить более тесное взаимодействие с населением округа. В рамках инициативы «Выездная администрация» он провел встречу с коллективом завода «Шаттдекор», где работают более двухсот человек, в основном жители округа.

Сотрудники завода задали множество вопросов, касающихся подготовки к отопительному сезону, благоустройства, содержания многоквартирных домов и помощи семьям военнослужащих. Многие вопросы были разъяснены сразу, однако некоторые требуют дальнейшей проработки.

«Спасибо Михаилу Николаевичу за то, что уделил время нашему предприятию. Он ответил на многие волнующие нас вопросы», - поделился Владимир Кузнецов, начальник отдела продаж компании «Шаттдекор». Он добавил, что теперь общение с главой округа станет проще и более конструктивным.

После общения с коллективом Михаил Собакин ознакомился с процессом производства на заводе. «Шаттдекор» работает на территории Чехова с 2008 года и является крупнейшим налогоплательщиком округа.

«Мы являемся лидером печатного производства мирового уровня с 17 предприятиями по всему миру и шестью представительствами», - рассказала директор «Шаттдекор» Галина Федосеева. Она отметила, что компания занимается производством печатной бумаги и пленок для мебельной промышленности.

Напомним, что в 2022 году предприятие модернизировало свои производственные мощности с объемом капитальных вложений в 88,8 миллиона рублей и планирует дальнейшее развитие для удовлетворения потребностей мебельной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Заводы
01 сентября 2024, 16:58
Экспозиции обновили в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
Произведения заменили в выставочных пространствах первого корпуса картинной галереи в Коломне. Там начала работу выставка Виктора Корсакова «По городам и весям».

Выставка живописи заслуженного художника России Виктора Корсакова начала работу в «Доме Озерова» 28 августа. Здесь представлены работы, выполненные в пленэрных поездках за 20 лет.

На картинах изображены старые русские города и неизведанные уголки природы.

Выставку можно посетить до 25 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Выставки Художники
01 сентября 2024, 16:38
Приехавшие из Курской области дети посетили бассейн в Коломне
КЦ "Коломна"
Читайте нас в: Google Новости
Дети из Курской области, временно проживающие в семейном центре «Вдохновение» в Непецине, побывали в физкультурно-оздоровительном бассейне «Коломна». Они занимались под руководством профессиональных инструкторов.

В семейном центре села Непецино сейчас живут более 30 детей из приграничных районов Курской области. Для ребят организовали занятие в бассейне в Коломне.

Сначала провели инструктаж, выдали аквапояса и нарукавники, а затем допустили детей к плаванию. Также юных спортсменов поприветствовал генеральный директор центра «Коломна» Сергей Орлов.

Для кого-то плавание было дебютным, кто-то давно занимается этим видом спорта.

Отметим, что ранее для ребят организовывали мастер-класс по катанию на коньках на ледовой арене конькобежного центра «Коломна».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Дети Курская область
01 сентября 2024, 15:31
Встречу молодежи с ветераном боевых действий провели в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский организовало встречу в парке, где молодежь смогла пообщаться с ветераном боевых действий Алексеем Трегубовым. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память».

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин вместе с депутатами Совета депутатов Гузаль Даниловой, Тамарой Шиловой, а также представителями «Молодой гвардии единой России» и «Волонтерами Подмосковья» принял участие в беседе, которая оставила яркие впечатления у всех участников.

Алексей Трегубов поделился своими воспоминаниями о службе, рассказал интересные истории из своего боевого прошлого и призвал молодое поколение задуматься о важности сохранения памяти об историческом прошлом страны и малой родины.

«Мы не зря проводим такие мероприятия, так как они способствуют сохранению и передаче исторических ценностей, формированию гражданской позиции и укреплению духовных связей между поколениями. Подобные встречи становятся важным элементом социокультурной жизни региона, позволяя объединить разные возрастные группы вокруг общих ценностей и идеалов», - отметила Гузаль Данилова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Молодежь Лосино-Петровский Патриотизм
01 сентября 2024, 15:15
Участников летних рабочих бригад наградили в Лосино-Петровском
Читайте нас в: Google Новости
В Лосино-Петровском городском округе состоялось торжественное завершение работы летних бригад, организованное в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Он предоставляет молодым людям уникальную возможность не только заработать, но и приобрести ценный опыт.

В течение летнего периода 140 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет активно трудились на благо различных учреждений города. Они ухаживали за зелеными насаждениями в парках, помогали в детских садах, работали в библиотеках и центрах детского творчества, а также активно участвовали в жизни домов культуры. Каждый из них внес свой вклад в общее дело и получил заслуженную заработную плату.

Молодежь не только выполняла задачи по уборке и благоустройству, но и принимала участие в организации мероприятий, что позволило им приобрести бесценный опыт командной работы.

На церемонии закрытия наградили самых отличившихся участников летних бригад. Анастасия Леонова от Молодежного центра «Движение» вручила грамоты, отмечая вклад и достижения молодежи.

«Трудолюбие и стремление к развитию - это качества, которые делают молодежь настоящим двигателем прогресса. Они - будущее нашей страны, каждый день вкладывают свои силы и умения в общее дело, что станет фундаментом для их дальнейшего роста», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Лосино-Петровский

Новости по теме