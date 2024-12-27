Глава Богородского округа поздравил спасателей с профессиональным праздником

По словам главы муниципалитета, Ногинский спасательный центр Министерства чрезвычайных ситуаций - гордость, уверенность и надежное плечо округа.

«Жители Богородского округа знают, что всегда могут рассчитывать на высокий профессионализм и готовность наших спасателей прийти на помощь в любой момент», - добавил он.

Уходящий год для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций выдался непростым. Длительные и крайне сложные командировки по разминированию новых территорий, доставка гуманитарных грузов нашим бойцам - все это очень важная и опасная работа, с которой спасатели справились достойно. Специалистов, которые служат людям и Отечеству, поблагодарили за их труд.