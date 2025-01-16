Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с жителями деревни Боровково

На памятнике увековечены имена героев Великой Отечественной войны - жителей деревень Боровково, Щекавцево и Новосергиево. За годы мемориал оказался в запущенном состоянии и практически исчез в лесных зарослях.

Во время встречи жители предложили два варианта решения вопроса: перенести мемориал в центр деревни, чтобы он находился на видном месте, или провести благоустройство территории вокруг памятника. В результате обсуждений участники пришли к единому мнению о необходимости создания нового мемориала, который будет установлен в более подходящем месте.

Глава округа отметил, что создание нового памятника к ближайшему 9 мая - задача сложная, но подготовительные работы начнутся уже в этом году. До тех пор существующий мемориал останется на своем месте. К празднованию Дня Победы коммунальные службы проведут работы по благоустройству территории вокруг памятника.

Инициатива жителей деревни Боровково нашла поддержку у администрации округа. Реализация проекта станет важным шагом в сохранении исторической памяти и увековечении подвига героев Великой Отечественной войны.