Глава Богородского городского округа приехал на избирательный участок № 1906 вместе с внуками

«Мы голосуем всей семьей. С Алисой уже во второй раз - она опытный избиратель. Вместе отправили бюллетень за президента в корзину для голосования. Будет здорово, если точно также все семьи придут на участки и проголосуют за будущее нашей страны», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Избирательные участники работают с 8:00 до 20:00. Также проголосовать можно с помощью дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах региона возле избирательных участков запланированы культурные программы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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