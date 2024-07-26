Глава Балашихи Юров поздравил Героя России Лысюка с 70-летием

Сергей Лысюк родился в 1954 году в городе Борзя Читинской области в семье военнослужащего. Служил в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского Внутренних войск МВД Советского Союза. В 1977 году здесь была основана учебная рота спецназа. В последствии она стала отрядом «Витязь». Подразделение участвовало во всех вооружённых конфликтах на территории бывшего СССР: в Чечне и Дагестане, в театральном центре на Дубровке. В 1993 году Сергею Лысюку присвоено звание Героя России.

В сентябре прошлого года он возглавил объединённую организацию ветеранов Балашихи. Сергей Лысюк участвовал в создании пункта отбора на контрактную службу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сергей Юров наградил его знаком «За труды».

«Когда была поставлена задача об открытии пункта отбора на контрактную службу, мы встретились и обсудили организационные моменты. Сергей Иванович активно включился в эту работу и предложил учебный план, методические пособия, задачи, которые нам предстояло выполнить. Убежден, что это лучший пункт отбора на службу по контракту в стране. От всей души, от себя лично, от всего нашего города и жителей, искренне поздравляю горячо любимого и уважаемого человека. Долгих вам лет жизни и неиссякаемой энергии для реализации всех планов!» - пожелал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Высшую награду - почетный знак «За верность Подмосковью» Сергею Лысюку вручил председатель областной Думы Игорь Брынцалов, а командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского полковник Дмитрий Кузнецов - памятные подарки.

Сегодня «Витязь» - образцовый центр воспитания патриотов. Сергей Лысюк говорит, что успех спецназа - командная работа.

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