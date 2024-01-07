07 января 2024, 15:23

Глава Балашихи Юров пообещал разобраться с отоплением в округе в ближайшее время

Пресс-служба главы г.о. Балашиха
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Температура воздуха на территории Московской области в новогодние праздники опустилась до рекордно низких значений. Это привело к технологическим проблемам на оборудовании котельных и электроподстанций, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он подчеркнул, что власти и аварийные службы внимательно следят за жалобами местных жителей, которые появляются в соцсетях и поступают в ЕДДС. Специалисты ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно.

Наибольшее количество обращений поступает из домов в микрорайоне Ольгино, на улицах Рождественской, Граничной, Струве и Шестой. Их обеспечивает теплом котельная «Мособлэнергогаза». Сейчас ведется регулировка оборудования, чтобы повысить температуры подаваемого теплоносителя.

Кроме того, был создан оперативный штаб, сотрудники которого совместно с городской прокуратурой провели совещание на котельной, в индивидуальных тепловых пунктах и домах. Также они проконтролировали, как выполняются выданные ранее предписания об устранении нарушений.

«Делаем все для того, чтобы в ближайшие часы температура в квартирах повысилась. Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию», - подытожил Сергей Юров.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

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Сергей Юров Отопление Балашиха
07 января 2024, 13:50
Обслуживанием котельной «Восточная» в Электростали займется компания «Глобус»
Unsplash
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Энергетики предпринимают все возможные усилия для поддержания работоспособности котельной «Восточная», на которой в прошлом году произошел серьезный сбой. Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова.

Она напомнила, что из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» 11 декабря 2023 года на территории городского округа был введен режим ЧС. Уже на следующий день работа объекта была остановлена и там провели масштабные работы.

Специалисты врезали пароводяной тепловой пункт АО «МСЗ» в систему теплоэнергетического комплекса, отремонтировали сетевой насос, установили дополнительную запорную арматуру, промыли котлы и соединяющие их коллекторы.

С 1 января котельная перешла на ответственное хранение в Муниципальное унитарное предприятие «Электростальский центр услуг». Теперь ее обслуживанием будет заниматься компания «Глобус».

«В данных погодных условиях проводятся все возможные мероприятия для поддержания работоспособности котельной, тепловых сетей и районных тепловых пунктов, которые передают отопление и горячую воду потребителям в восточной части города», - подчеркнула Инна Волкова.

Она добавила, что работы будут проводиться при допустимых погодных условиях.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Московской области. Он поручил подготовить доклад после массовых жалоб жителей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Электросталь
07 января 2024, 12:41
Работу котельной в Белоозерском восстановили после сбоя
Unsplash
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Технологический сбой был зафиксирован на котельной в городе Белоозерский. Сейчас объект работает на полную мощность, сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В ночь с 6 на 7 января погас один из котлов. Из-за инцидента теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре. После проведения аварийно-восстановительных работ котел запустили в работу. Сейчас требуется время на прогрев.

«Ситуацию держу на личном контроле», - подчеркнул Алексей Малкин.

Для того, чтобы сообщить о проблеме, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы «Газпромтеплоэнерго МО»: 7(926) 400-26-69.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Воскресенск
07 января 2024, 12:27
Жителям Подмосковья дали советы по возвращению в форму после праздников
Unsplash
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Новогодние праздники подходят к концу. Многие застолья сопровождались калорийными закусками и алкоголем. О том, как быстро прийти в форму и подготовиться к работе рассказал главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Он подчеркивает, что даже людей, которые привыкли в течение года вести здоровый образ жизни, такие длинные выходные могут выбить из колеи.

«Чем более здорового рациона вы придерживались за праздничным столом, тем проще будет вернуться в привычный режим. Однако если вы позволили себе лишнего, как в плане напитков, так и в плане еды, не стоит устраивать еще больший стресс и садиться на жесткие диеты или как-то очищать организм народными методами», - говорит Холдин.

Для быстрого вывода алкоголя из крови нужно как следует выспаться и большее гулять на свежеем воздухе, заниматься легкой физической деятельность. Идеально для этого подойдут прогулки и катание на коньках, лыжах.

Холдин добавил, что обезвоженный алкоголем организм можно поддерживать фруктами и овощами, чистой водой и морсами. При плохом самочувствии, которое может быть связано с чрезмерным употреблением алкоголя, следует обращаться в клинический наркологический диспансер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Еда Праздники Минздрав Алкоголь
07 января 2024, 12:10
Температура на котельной «Выстрел» в Солнечногорске пошла вверх
РИА «Новости»
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В воскресенье, 7 января, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков принял участие в работе штаба по вопросам теплоснабжения. Про работу котельных он рассказал в Telegram-канале.

По его словам, котельная «Выстрел» работает в штатном режиме, продолжает набирать температуру - на выходе зафиксировали 68 градусов.

«Утечки на сетях у дома № 5 и военторга устранили - дома № 5, 21, 27 запитаны и по теплу, и по горячему водоснабжению. По дому № 53, корпуса 1,2,3,4: специалисты ЦЖКУ чистят теплообменники на ЦТП, до 14:00 работы завершат - это позволит заметно поднять температуру отопления и горячей воды в домах», - отметил Михальков.

На улице Баранова, 25, ведут работы на трассе горячего водоснабжения. Рабочие сделали технические отверстия, чтобы обеспечить циркуляцию, после стабилизации системы их заделают.

Все работы на котельной в деревне Ложки завершили. Котельная на выходе выдает 95 градусов и давление почти в шесть атмосфер. Сотрудники управляющей компании проверяют отопление в домах. Ситуация находится под контролем.

Сотрудники «Газпром теплоэнерго» завершают ремонт котла и готовят его к запуску в котельной «Набережная».

«Обнаружили несколько утечек по трассе, в том числе и на доме № 11 по Сенежской улице - ввод перекрыли, специалисты УК уже приступают к работам», - пояснил глава городского округа.

В течение часа специалисты запустят котельную «Почтовая». Вскоре она выйдет на нормативные параметры. В поселке Поваровка котельную запустили около 04:00. Сейчас на выходе 52 градуса, температура продолжает расти.

Михальков напомнил, что накануне котельную «Алабушево» остановили для устранения утечки. Сейчас котельная запущена, однако выдает низкую температуру. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике выехал в котельную, чтобы провести работы по электрике.

«По Менделеево. Котельная работает штатно, специалисты наращивают температуру. Вижу обращения жителей, специалисты УК сегодня выйдут локально, проверят», - пообещал Михальков.

Он добавил, что котельные ГЭМЗ, ЦМИС, где раньше были перебои, сейчас работают штатно.

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Солнечногорск

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