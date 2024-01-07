Глава Балашихи Юров пообещал разобраться с отоплением в округе в ближайшее время

Он подчеркнул, что власти и аварийные службы внимательно следят за жалобами местных жителей, которые появляются в соцсетях и поступают в ЕДДС. Специалисты ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно.

Наибольшее количество обращений поступает из домов в микрорайоне Ольгино, на улицах Рождественской, Граничной, Струве и Шестой. Их обеспечивает теплом котельная «Мособлэнергогаза». Сейчас ведется регулировка оборудования, чтобы повысить температуры подаваемого теплоносителя.

Кроме того, был создан оперативный штаб, сотрудники которого совместно с городской прокуратурой провели совещание на котельной, в индивидуальных тепловых пунктах и домах. Также они проконтролировали, как выполняются выданные ранее предписания об устранении нарушений.

«Делаем все для того, чтобы в ближайшие часы температура в квартирах повысилась. Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию», - подытожил Сергей Юров.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

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