Глава Балашихи Юров поделился опытом с муниципальной командой из ЛНР

Сергей Юров рассказал про развитие дорожно-транспортной сети и организации пассажирских перевозок. Он также затронул темы ремонта и содержания автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значений.

«Ключевым решением в вопросе содержания городских дорог для нас является создание в 2019 году собственного муниципального предприятия. Постепенный уход от коммерческих организаций позволил нам значительно улучшить качество работы. Она направлена на результат, на удовлетворение, в первую очередь, потребностей наших жителей, а не на получение прибыли, что в приоритете у частных компаний», - рассказал Сергей Юров.

За четыре года в муниципальном учреждении «Благоустройство-Балашиха» расширился автопарк, улучшилось техническое оснащение предприятия. Все благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Балашихи также поделился опытом взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».