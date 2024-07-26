Глава Балашихи Юров поделился опытом с муниципальной командой из ЛНР
В рамках образовательного модуля для глав муниципалитетов Луганской Народной Республики, глава Балашихи Сергей Юров поделился опытом работы. Он рассказал про ключевые направления благоустройства территории.
Сергей Юров рассказал про развитие дорожно-транспортной сети и организации пассажирских перевозок. Он также затронул темы ремонта и содержания автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значений.
«Ключевым решением в вопросе содержания городских дорог для нас является создание в 2019 году собственного муниципального предприятия. Постепенный уход от коммерческих организаций позволил нам значительно улучшить качество работы. Она направлена на результат, на удовлетворение, в первую очередь, потребностей наших жителей, а не на получение прибыли, что в приоритете у частных компаний», - рассказал Сергей Юров.
За четыре года в муниципальном учреждении «Благоустройство-Балашиха» расширился автопарк, улучшилось техническое оснащение предприятия. Все благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Глава Балашихи также поделился опытом взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.
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