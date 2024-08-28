Глава Балашихи Сергей Юров вручил первые паспорта 19 школьникам

Торжественное вручение паспортов 19 школьникам провели в администрации городского округа в рамках акции «Мы - граждане России!».

В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и родители ребят.

«Поздравляю с важным событием каждого, кто сегодня получает свой первый документ. Он определяет и появление новых прав, как у гражданина Российской Федерации, и новых обязанностей. Желаю вам достойно отучиться, найти свое место в мире. Расти настоящими патриотами и гражданами нашей страны», - прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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