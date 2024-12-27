Глава Балашихи Сергей Юров вручил новогодние подарки юным жителям округа

Накануне Нового года подарок получил ученик четвертого класса Кирилл Тимошенков. Мальчик участвует в школьных олимпиадах, увлекается театром, занимается лепкой, ходит на занятия по футболу и посещает бассейн. Отец Кирилла - участник специальной военной операции, он служит на фронте с октября 2022 года. В своем письме Деду Морозу Кирилл попросил подарить ему самокат. Сюрприз юному жителю Балашихи вручили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава муниципалитета.

«Поздравили с Новым годом Кирилла из Балашихи. Его папа - участник СВО, сейчас на реабилитации дома. Кирилл написал письмо Деду Морозу. Сегодня передали мальчику подарок от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Желаю Кириллу и его родным крепкого здоровья, счастья и благополучия в новом году!» - сказал Сергей Юров.

Еще один школьник из Балашихи, Денис Иванов, получил свой подарок в этот день. Первоклассника воспитывает опекун. Денис любит рисовать, петь и собирать конструкторы лего. В своем письме мальчик попросил подарить лего-машину.

«Первоклассник обрел новую семью в 2022 году. Мальчик написал письмо Деду Морозу и очень ждал нас в гости. Передали подарки от Игоря Брынцалова и поздравили их с мамой с наступающим Новым годом», - поделился глава Балашихи Сергей Юров.