27 декабря 2024, 21:52

Глава Балашихи Сергей Юров вручил новогодние подарки юным жителям округа

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Двое школьников из Балашихи получили из рук главы округа подарки к Новому году. Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и руководитель муниципалитета Сергей Юров сняли с елки желаний шары с письмами Деду Морозу от Кирилла и Дениса.

Накануне Нового года подарок получил ученик четвертого класса Кирилл Тимошенков. Мальчик участвует в школьных олимпиадах, увлекается театром, занимается лепкой, ходит на занятия по футболу и посещает бассейн. Отец Кирилла - участник специальной военной операции, он служит на фронте с октября 2022 года. В своем письме Деду Морозу Кирилл попросил подарить ему самокат. Сюрприз юному жителю Балашихи вручили не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава муниципалитета.

«Поздравили с Новым годом Кирилла из Балашихи. Его папа - участник СВО, сейчас на реабилитации дома. Кирилл написал письмо Деду Морозу. Сегодня передали мальчику подарок от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Желаю Кириллу и его родным крепкого здоровья, счастья и благополучия в новом году!» - сказал Сергей Юров.

Еще один школьник из Балашихи, Денис Иванов, получил свой подарок в этот день. Первоклассника воспитывает опекун. Денис любит рисовать, петь и собирать конструкторы лего. В своем письме мальчик попросил подарить лего-машину.

«Первоклассник обрел новую семью в 2022 году. Мальчик написал письмо Деду Морозу и очень ждал нас в гости. Передали подарки от Игоря Брынцалова и поздравили их с мамой с наступающим Новым годом», - поделился глава Балашихи Сергей Юров.

Праздники Дети Балашиха Новый год
27 декабря 2024, 22:14
«Спокойных дежурств и надежного тыла». Андрей Воробьев поздравил спасателей с праздником
РИА «Новости»
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МЧС. Он выразил особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто достойно продолжает это дело.

Губернатор отметил, что в регионе работают 19 тысяч спасателей, которые ежедневно сталкиваются с различными вызовами. За 2024 год сотрудники МЧС выезжали на 15 тысяч происшествий и ликвидировали последствия пяти ЧС.

Андрей Воробьев напомнил о январской аварии в Климовске, когда без тепла остался весь город, а также о теракте в «Крокусе».

«Они работали круглосуточно, вытаскивая людей из-под завалов и борясь с огнем. Благодаря их труду и смелости удалось спасти более 140 человек», - отметил губернатор Воробьев.

Андрей Воробьев напомнил, что сам из семьи спасателей, его отец - Герой России и заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций.

«Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла. С праздником!» - поздравил спасателей губернатор Подмосковья.

Праздники Спасатели Андрей Воробьев МЧС РФ Россия
27 декабря 2024, 21:20
Урок по истории футбольного клуба ЦСКА прошел в школе № 26 Балашихи
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«Урок ЦСКА» организовали в школе № 26 в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха. Учащихся наградили сувенирами с символикой армейского клуба за правильные ответы на вопросы по футбольной тематике. Ребята получили шарфы, бейсболки, тетради и браслеты.

Занятие посетил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. Руководитель отдела по школьным, студенческим и социальным проектам профессионального футбольного клуба ЦСКА Егор Крутелев рассказал собравшимся об истории возникновения знаменитого армейского клуба, лучших игроках команды и о самых ярких достижениях.

Как рассказал Егор Крутелев, Балашиха стала первым городом Московской области, где провели классный час по истории отечественного клуба и героях футбола.

«Благодаря таким занятиям школьники могут заинтересоваться спортом № 1. К тому же, это и сохранение исторической преемственности, потому что мы рассказываем о футболе в разрезе знаковых исторических событий, которые происходили в нашей стране и неразрывно связанных с историей клуба», - отметил он.

Отметим, что «Урок ЦСКА» - это социальная программа, ее запустили для популяризации российского профессионального футбольного клуба, занятий футболом, физической культурой и спортом. В рамках проекта для школьников организуют классные часы по истории красно-синих, проводят мастер-классы с игроками. Ребята могут посещать домашние матчи клуба и экскурсионные туры по домашнему стадиону команды «ВЭБ Арене».

Спортсмены Футбол Балашиха
27 декабря 2024, 21:06
Начальник управления ЖКХ Балашихи проверила качество уборки снега на крышах
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Повторная встреча начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой с жителями прошла в микрорайоне Центральная объединенная военная база МВД РФ. Она проинспектировала качество очистки от снега крыш домов и козырьков подъездов.

По итогам прошлой встречи дворники убрали снег перед домами № 4 и № 6. Специалисты также частично очистили крыши.

Во время повторной встречи местные жители обратили внимание начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлии Симоновой на необходимость устранения наледи с козырьков подъездов и более тщательной уборки кровель. Также во время обхода представители администрации напомнили управляющей организации регламент проведения уборки в снегопады.

«Приоритет уборки необходимо отдавать входным группам, пешеходным дорожкам и тротуарам. Дворники с пяти-шести часов утра должны убирать территории», - подчеркнула Юлия Смирнова.

Она дала поручение управляющей организации привести в порядок крыши домов и козырьки подъездов. Контроль за его исполнением начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи взяла на личный контроль.

Балашиха
27 декабря 2024, 20:20
Депутат из Балашихи Геннадий Попов подарил юному жителю округа лего
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Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов исполнил мечту девятилетнего Михаила Гаврилова в рамках акции «Елка желаний». Ученик третьего класса школы «Полянка» в своем письме попросил подарить ему на Новый год лего «Титаник».

«Елку желаний» инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Всероссийского онлайн-марафона «Мы вместе». Акцию проводят уже в седьмой раз, в ней традиционно участвует глава государства и члены правительства.

«Не первый год в нашем городе проходит акция „Елка желаний“. И вот сегодня я с удовольствием принял участие и исполнил мечту Михаила», - отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Такие мероприятия становятся важной частью новогодних традиций. Проект дарит радость и надежду детям, нуждающимся в поддержке и внимании.

Депутаты Балашиха Новый год

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