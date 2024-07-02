Глава Балашихи Сергей Юров проконтролировал ход благоустройства сквера

Сквер является продолжением бульвара Цветов, который благоустроили в 2024 году. Поэтому работы будут проведены в одной стилистике. Здесь появятся современное плиточное покрытие, освещение, скамейки, урны для мусора. Это будет зона для прогулок и проведения мероприятий.

«Эту территорию в прошлом году вместе с открытием МЦД-4 мы уже частично благоустроили. В этом году мы продолжаем работу по благоустройству сквера. Планируем здесь полностью заменить мощение, выполнить дополнительное озеленение, устройство клуб и лавочек», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На благоустройство сквера предусмотрено порядка 100 миллионов рублей из регионального и местного бюджетов. Завершить работы планируют в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».