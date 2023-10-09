Глава Балашихи проверил Салтыковскую гимназию после капитального ремонта

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Всего в Подмосковье этим летом капитально отремонтировали более 60 школ. Все они открылись 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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Сейчас в Салтыковскую гимназию завозят мебель, завершают благоустройство территории.

Всего в округе отремонтировали три школы по президентской программе. Кроме Салтыковской гимназии, работы прошли в учреждениях № 3 и № 12 в микрорайоне Павлино. Все три школы открылись 1 сентября 2023 года.

«У нас были определенные замечания к строителям. Сегодня мы посмотрели, какие работы уже выполнили, что еще предстоит доделать. Это касается благоустройства и дополнительной поставки мебели. Все это будет закончено в предстоящие каникулы. Продолжим и дальше контролировать этот процесс», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.