Глава Балашихи получил благодарственное письмо от Путина

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Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления проводился в шестой раз. Участие приняли главы из 89 субъектов России, а также представители Советов муниципальных образований страны. В рамках встречи прошло награждение руководителей округов.

«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему Лидеру, нашему Президенту за столь высокую оценку», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На встрече обсуждали реализацию муниципальных проектов и планы на ближайшие два года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству парков в регионе.

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