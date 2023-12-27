Глава Балашихи навестил юных пациентов онкодиспансера в преддверии Нового года

В Балашихе находится единственное в Московской области детское отделение, где помогают детям, которые столкнулись с онкологией. Лечение здесь проходят пациенты в возрасте до 18 лет. Пять лет назад в учреждении начали проводить уроки, открыв здесь подразделение школы № 22.

«В диспансере оказывается большая помощь и эффективное лечение больным с онкологическими заболеваниями. Детское отделение на особом счету, здесь проходят лечение 50 детей. Сегодня мы приехали к ним с доброй миссией - поздравить маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Хочется пожелать детям скорейшего выздоровления, а семьям маленьких пациентов - всего самого хорошего в 2024 году», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Многие пациенты находятся на химиотерапии и проведут праздники в больничных палатах. Поэтому такие праздники для них - хороший способ отвлечься. А положительные эмоции способствуют выздоровлению.

«Такие красочные мероприятия у нас проводятся и летом, и в канун Старого Нового года. Очень хочется пожелать маленьким пациентам здоровья, силы воли и веры в то, что они победят свои болезни», - сказал главный врач онкодиспансера Владимир Асташов.

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