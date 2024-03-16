16 марта 2024, 17:12

Глава Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко проголосовала в Солнечногорске

Читайте нас в: Google Новости

Глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко приняла участие в выборах. Она проголосовала на избирательном участке в школе № 4 Солнечногорска.

Олеся Тыщенко подчеркнула значимость каждого голоса и призвала каждого проявить ответственность и сделать выбор, который окажет влияние на будущее страны.

«Призываю всех принять на себя ответственность, сделать действительно очень важный выбор, ведь от того, что мы выберем, зависит наше будущее, развитие нашей страны, определится вектор развития государства и в целом то, как будем жить мы и наши дети», - отметила глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Адрес своего избирательного участка можно уточнить на сайте ЦИК России. Избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ
16 марта 2024, 17:29
Сыровар Олег Сирота проголосовал на выборах президента в деревне Кострово в Истре
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Известный сыровар Олег Сирота принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в истринской деревне Кострово.

На избирательный участок Олег Сирота пришел не один - его сопровождали четверо детей. Все вместе они опустили бюллетень в урну для голосований.

Напомним, по состоянию на 15:00 почти два миллиона человек успели принять участие в выборах , проголосовав на участках в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:29
Волонтеры Солнечногорска помогут жителям проголосовать за объекты благоустройства
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске волонтеры активно помогают горожанам участвовать в выборе объектов для благоустройства. Жители имеют возможность высказать свое мнение и выбрать одно из предложенных мест.

В этом году на голосование вынесено три объекта: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции «Подсолнечная».

Как сообщил глава городского округа Николай Минаев, в период проведения президентских выборов, волонтеры находятся рядом с избирательными участками в доме культуры «Лепсе», «Выстрел», Андреевской школе и школе № 4. Они предлагают свою помощь в использовании специального мобильного приложения для голосования за благоустройство.

Проект «Формирование комфортной городской среды» осуществляется по инициативе президента в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск Волонтеры
16 марта 2024, 17:09
Одна из старейших жительниц Наро-Фоминска Валентина Цыганова пришла на выборы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Валентине Цыгановой в этом году исполнится 100 лет. Несмотря на свой возраст, она пришла на участок № 1748 в Наро-Фоминске, отказавшись от голосования на дому.

Пенсионерка рассказала, что всегда самостоятельно принимает участие в выборах, однако несколько лет назад не смогла этого сделать из-за пандемии.

«Мне важно все сделать самой. За всю жизнь только однажды не пошла на выборы - в пандемию пришлось голосовать дома. Я в курсе всех событий - по возможности и читаю, и смотрю, и слушаю. Сегодня голосую сердцем - за того кандидата в президенты, в которого я верю!» - поделилась Валентина Цыганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:49
Депутат Красногорска Илья Шадриков отметил важность участия в выборах
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Красногорского городского округа, ветеран боевых действий, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков проголосовал на избирательном участке на стадионе «Зоркий». Он также поделился впечатлениями и подчеркнул, что сейчас определяется вектор развития России.

Отдельное внимания Илья Шадриков обратил на то, что сегодня россияне выбирают человека, которому доверят будущее страны.

«Выбираем президента Российской Федерации, выбираем именно того человека, которому мы доверяем. Тут главный момент в том, что мы доверим этому человеку наше будущее», - поделился Илья Шадриков.

Именно поэтому, по мнению ветерана боевых действий, каждый гражданин страны должен найти время и прийти проголосовать.

«В этом непростом году важно принять каждому участие в выборах, потому что сейчас определяется вектор развития нашей страны. Одно дело мы, люди после 35-40 лет, а другое - молодежь, это самое главное. Что мы оставим нашим детям, внукам, в какой стране они будут жить, какие у них будут ценности, какие у них будут моральные устои», - подытожил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Выборы президента — 2024

Новости по теме