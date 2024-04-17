Гитаристка из Лобни победила в международном конкурсе

Полина стала лауреатом третьей степени. Занимается девочка под руководством преподавателя по классу гитары Галины Койновой.

Лобненская детская школа искусств, открывшая свои двери для юных талантов еще в 1966 году, сегодня продолжает поддерживать и развивать музыкальные способности детей. Работая в двух зданиях по адресам улица Ленина, 15А и Молодежная, 4, школа предлагает обучение в различных направлениях искусства, включая игру на классической гитаре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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