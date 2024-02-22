Гимназию в микрорайоне Сходня капитально отремонтируют к 1 сентября

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В трехэтажном здании общей площадью полторы тысячи квадратных метров отремонтируют кровлю и фасад, во всех классах заменят окна и двери, а также полностью поменяют все инженерные системы.

Ожидается, что в новом учебном году школа примет 150 учеников.

Капитальный ремонт проводится в рамках программы Московской области «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».