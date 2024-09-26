Гимназию на улице Ломоносова в Воскресенске отремонтируют в 2025 году

Школьники Лобни начали проверку своих знаний по правилам дорожного движения, участвуя во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Это мероприятие проходит на образовательной платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Учащиеся с первого по девятый классы могут продемонстрировать свои знания ПДД, пройдя регистрацию на олимпиаду. Регистрацию могут осуществить как учителя, так и родители школьников. На выполнение заданий участникам отводится один час.

Все участники олимпиады получат сертификаты, подтверждающие их участие, а победители будут награждены грамотами и дипломами.

Олимпиада организована в сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру, Министерством транспорта России, Госавтоинспекцией МВД России и Министерством просвещения Российской Федерации, что подчеркивает важность и масштабность данного мероприятия.

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