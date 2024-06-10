10 июня 2024, 18:52

Гимназию на улице Фрунзе в Павловском Посаде отремонтируют к августу

Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии на улице Фрунзе продолжается в Павловском Посаде. На данный момент готовность объекта оценивается в 35%.

«На площадке 20 рабочих. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж металлоконструкций фасада, электромонтажные и кровельные работы», - говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в дошкольном отделении обновят фасад и входные группы, выполнят отделочные работы, а также заменят инженерные сети и оборудование. Территорию вокруг здания благоустроят и обеспечат доступ маломобильных граждан. Завершить все работы планируется к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Павловский посад
10 июня 2024, 18:44
Прием предпринимателей пройдет в Люберцах 13 июня
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Представители бизнеса Московской области смогут задать все интересующие вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники Анне Лежневой 13 июня.

Лежнева проведет личный прием граждан, на котором рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей. Записаться на встречу следует по телефону: 8 (926) 094-85-78.

Прием будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Люберцы, улица Кирова, 28а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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Люберцы Бизнес Дзержинский Котельники
10 июня 2024, 18:33
Выставка живых птиц прошла в рамках экоакции в Подмосковье
Музей-заповедник "Зарайский кремль"
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Экологический фестиваль «Птичьи трели» прошел в Зарайске. В его рамках для гостей организовали выставку птиц, обитающих в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители увидели соловьев, жаворонков, скворцов и других птиц. Помимо этого, на фестивале для гостей провели творческие мастер-классы. Участников научили создавать гнезда, а также рисовать и лепить птиц. Все желающие смогли послушать лекцию «Достоевский натуралист», где участников познакомили с некоторыми отрывками произведений Достоевского, описывающими природу Дарового.

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Экология
10 июня 2024, 18:30
Депутат из Химок Надежда Смирнова провела личный прием жителей
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Завершилась неделя тематических приемов граждан в Химках. Муниципальный депутат Надежда Смирнова приняла трех женщин. Их беспокоили вопросы, касающиеся записи к узкопрофильным медикам, а также оформления путевки в детский оздоровительный лагерь.

Первая заявительница просила депутата помочь попасть на прием к репродуктологу. Уже в ближайшие дни женщина отправится к специалисту.

«Еще одно обращение было связано с получением направления в московский областной институт акушерства и гинекологии. Женщине было оказано содействие», - сказала Надежда Смирнова.

Третья жительница интересовалась, какие анализы нужно сдавать при оформлении путевки в оздоровительный лагерь для ребенка и насколько оперативно можно получить результаты. Подобные тематические приемы проходят в округе регулярно. Жители оставляют заявки на решение многих вопросов по темам ЖКХ, благоустройства, социальной поддержки и не только.

Напомним, что по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина выстроена особая система взаимодействия между активными химчанинами и муниципальными депутатами. В ее основе - принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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Химки Женщины Депутаты
10 июня 2024, 18:16
Еще более 3 тысяч подмосковных домовладений газифицируют в 2024 году
Мособлгаз
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Уровень газификации по губернаторской программе в Подмосковье уже составляет более 98%. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

«В прошлом году план перевыполнили на 20% - ввели 71 объект. Это позволило создать условия для обеспечения „голубым топливом“ более 10 тысяч жителей», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что в этом году планируется ввод еще 70 объектов, а это около 10 тысяч жителей в 3,6 тысячах домовладений.

В ведомстве привели в качестве примера деревню Малое Судислово городского округа Шаховская. Там компания «Мособлгаз» построила новые газораспределительные сети. Ранее в населенном пункте отсутствовало централизованное газоснабжение.

Для того, чтобы поучаствовать в губернаторской программе газификации, необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. Главное - соблюсти два условия: в населенном пункте должны быть прописаны не менее 30 человек, а лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека должен составлять не более 450 тысяч рублей.

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Губернаторская программа Подмосковья Строительство Топливо

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