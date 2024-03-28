Гимназию и три детских сада откроют осенью в Подольске
В Подольске осенью откроют четыре образовательных учреждения. Школы и детские сады строятся и ремонтируются в рамках программ губернатора Московской области Андрея Воробьева.
К сентябрю планируется открыть после ремонта дошкольное отделение СОШ № 24 на Красногвардейском бульваре. В здании 1973 года меняют плитку, дверные блоки, перегородки и воздуховоды. Также планируется отремонтировать и утеплить кровлю, произвести отделку фасада и помещений.
«Также поменяем инженерные сети, окна, витражи, вентиляцию и выполним благоустройство территории. Частично обновим оборудование, в этом нам окажет поддержку правительство Московской области», - рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Капитальный ремонт проводится в гимназии № 4. В здании 1961 года усилят конструкцию, проведут электромонтажные работы, облагородят окружающее пространство. Гимназию планируют открыть после ремонта к 1 сентября этого года.
Кроме того, два новых садика откроются на улицах Вокзальная и Школьная.
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