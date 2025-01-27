Гимназию № 5 на Октябрьском проспекте в Люберцах отремонтируют к 1 сентября

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Гимназию ремонтируют благодаря госпрограмме губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как отметил глава Люберец Владимир Волков, здание учебного заведения возвели еще в 1962 году, с тех пор его ни разу не обновляли.

«Сейчас строители завершают демонтаж, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», - добавил он.

Рабочие полностью реконструируют фасад здания, отремонтируют кровлю, поменяют все инженерные коммуникации, обновят полы, потолки, установят новые окна и двери.

«Специалисты обустроят входную группу, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также в учебное заведение закупят новую мебель», - рассказал Владимир Волков.