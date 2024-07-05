Гимназию № 4 в Подольске капитально отремонтируют к сентябрю

Проверить ход ремонта приехали вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, а также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы уже вышли на финишную прямую - бригады заняты внутренней отделкой кабинетов. Прилегающую территорию гимназии тоже активно благоустраивают. Там укладывают тротуарные бордюры, устанавливают системы освещения. Для учеников оборудуют четыре спортивные площадки.

«На данный момент на строительной площадке находится 91 рабочий. Производятся работы по благоустройству территории, по монтажу кровли и мокрого фасада», - рассказал заместитель генерального директора ООО «Строй - СТК» Вячеслав Наумов.

К сентябрю в гимназии полностью обновят все кабинеты и актовый зал, установят новую мебель и современное оборудование. Капитальный ремонт в здании гимназии начался в январе по программе «Образование Подмосковья». Всего в 2024 году в регионе будет капитально отремонтировано 77 объектов образования.

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