05 июля 2024, 09:24

Гимназию № 4 в Подольске капитально отремонтируют к сентябрю

Телеканал «360»
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Меньше двух месяцев осталось до открытия подольской гимназии № 4 после капитального ремонта. Уже в сентябре здесь начнутся уроки.

Проверить ход ремонта приехали вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, а также глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Работы уже вышли на финишную прямую - бригады заняты внутренней отделкой кабинетов. Прилегающую территорию гимназии тоже активно благоустраивают. Там укладывают тротуарные бордюры, устанавливают системы освещения. Для учеников оборудуют четыре спортивные площадки.

«На данный момент на строительной площадке находится 91 рабочий. Производятся работы по благоустройству территории, по монтажу кровли и мокрого фасада», - рассказал заместитель генерального директора ООО «Строй - СТК» Вячеслав Наумов.

К сентябрю в гимназии полностью обновят все кабинеты и актовый зал, установят новую мебель и современное оборудование. Капитальный ремонт в здании гимназии начался в январе по программе «Образование Подмосковья». Всего в 2024 году в регионе будет капитально отремонтировано 77 объектов образования.

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Подольск Школы Ремонтные работы
05 июля 2024, 08:43
Памятник Александру II восстановили в деревне Клементьево
Телеканал «360»
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В этом году деревне Клементьево под Можайском исполняется 520 лет. В честь юбилея здесь был заново воссоздан разрушенный после революции 1917 года памятник Александру II.

По благословению благочинного Можайских церквей священника Иоанна клирик Никольского собора освятил восстановленный памятник.

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Памятник Царю-освободителю, отменившему в 1861 году крепостное право, установили в Клементьево в 1901-м. В то время село принадлежало военно-инженерному ведомству Московского гарнизона, здесь ежегодно проводились летние лагерные сборы и военные парады. Памятник царю был необходим для поднятия морально-патриотического духа солдат и офицеров.

Во времена революции бюст Александра II исчез, но остался гранитный постамент. На основе, которого и восстановили памятник. Мастера для этого искали больше года.

«Нашли в Можайске, за вменяемую сумму отреставрировали и все сделали», - рассказал местный краевед Михаил Дьячков.

Со средствами на восстановление памятника помогли местные предприниматели, да и жители не остались в стороне. Многие работы выполнялись ими буквально своими руками, можно смело сказать, что памятник получился поистине народным. На открытии присутствовал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, депутаты, начальник местного территориального отдела, почетный гражданин Можайска, краевед Лилия Волкова, представители духовенства, коренные жители и гости села.

Памятники Можайск
04 июля 2024, 23:11
Свыше 160 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
Медиаархив Московской области
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За неделю с 24 июня по 28 июня 2024 года проведено 169 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах участвовали 504 претендента, а среднее количество участников на торгах составило 5,2 человека на лот.

Подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ. Здесь каждый может легко отыскать подходящий участок или помещение.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Подмосковья ежедневно публикуется информация о актуальных лотах, а также сведения о проводимых торгах в регионе. Там же можно узнать, как найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также, как оформить необходимые документы для участия в тендерах.

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Аукционы
04 июля 2024, 22:35
Жителям Подмосковья объяснили пользу от биометрии
Unsplash
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Многие слышали о биометрии, но не всем известно, что это такое и как пользоваться этой современной технологией. Именно поэтому Главное управление региональной безопасности Московской области рассказало жителям региона о пользе от нее.

В обществе существуют разные мнения о биометрии: одни поддерживают, другие высказывают свои опасения из-за существующих мифов. Новые технологии всегда вызывают страх, особенно в области финансов.

Часто люди теряют свои документы, карты или проездные билеты. Такие ситуации действительно случаются. Потеря физических документов означает потерю личных данных, которые могут быть использованы мошенниками. С биометрией все проще, ведь ваша «улыбка» не теряется. Данные шифруются и защищаются в системе.

Важно отметить, что по закону данные, используемые биометрической системой, не хранятся вместе с личными данными. Таким образом, другой человек не сможет получить доступ к вашим данным и взять на кредит.

Возможные изменения во внешности не являются проблемой, так как система все равно сможет идентифицировать гражданина. Однако после пластической операции потребуется обновление данных.

Данные биометрии могут использоваться исключительно для предоставления государственных и гражданских услуг.

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Технологии
04 июля 2024, 21:44
Открытая тренировка по маунтинбайку прошла в Химках
Администрация Химки г.о.
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Тренировку по маунтинбайку провели для школьников в парке «Экоберег» городского округа Химок. Дети из многодетных и малообеспеченных семей преодолели 10 километров на горном велосипеде.

Развивающаяся инфраструктура округа позволяет активно заниматься спортом и любителям, и профессионалам. После масштабного ремонта в прошлом году в Химках открыли комплексы «Родина» и «Юность».

«Удобно, когда городская инфраструктура позволяет заниматься спортом около дома. Есть дети, которые уже на протяжении года систематически принимают участие в открытых тренировках и спортивных мероприятиях. Позже мы этих ребят рекомендуем в различные секции и помогаем туда записаться», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мастер-классы и открытые тренировки регулярно проводят в Химках профессиональные спортсмены.

Совсем недавно в школе «Лига первых» в Химках завершилась спартакиада «Звонкое лето», в которой приняли участие команды из 13 летних лагерей. Ребята соревновались сразу в нескольких видах спорта: мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах.

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Спортсмены Дети Химки

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