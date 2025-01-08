Гимназию № 1 в Балашихе капитально отремонтируют к осени 2025 года

День знаний местные гимназисты встретят в красивом и современном здании. К этому времени в учебном заведении заменят окна, фасады, кровлю и все коммуникации. Кроме того, на территории гимназии построят стадион и воркаут-площадку, где ребята смогут готовиться к сдаче норм ГТО. Сейчас на объекте выполняют демонтажные работы.

«Президентская программа капитального ремонта образовательных учреждений - это серьезное подспорье для улучшения материальной базы наших образовательных учреждений. Уже целый ряд школ прошли модернизацию: это и школы № 3, № 12, № 8, гимназия № 11 в Железнодорожном», - подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

В 2025 году в округе капитально отремонтируют и другие учебные заведения: школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок, дошкольное отделение № 17 средней школы № 7 на улице Маяковского, дом № 6, а также дошкольное отделение № 23 гимназии № 1 на Советской улице, дом № 34, строение № 1 в микрорайоне Железнодорожный.