Гимназия № 2 в Чехове отметила 70-летний юбилей

На протяжении своей истории школа пережила несколько реорганизаций. В период директорства Петра Спектора с 1986 по 2000 годы произошло множество ключевых преобразований: 1 сентября 1986 года школа была переведена в новое здание и повысила свой статус с восьмилетней на среднюю. В 1991 году были открыты гимназические классы, а в 1995 году школа получила статус гимназии. С 2001 года гимназией управляет Марина Тарасова.

Более 25 лет здесь развивается ученическое самоуправление, активно работает детская организация «Республика гимназистов». Выпускники школы освоили множество профессий, среди которых кандидаты наук, медики, специалисты связи, мультипликаторы, юристы и пожарные. Многие из них вернулись в родные школьные стены уже преподавателями.

Достижения гимназии отмечены многочисленными наградами: восемь педагогов являются Почетными работниками общего образования РФ, а 16 награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. Гимназия неоднократно входила в рейтинг топ-100 школ.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин выразил признательность коллективу гимназии за преданность делу и пожелал процветания, новых успехов, а ученикам - достижений в учебе, спорте и творчестве.

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