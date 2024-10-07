07 октября 2024, 17:56

Гимназия № 2 в Чехове отметила 70-летний юбилей

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Сегодня гимназия № 2 представляет собой образовательный комплекс из пяти зданий, где трудятся 179 учителей и воспитателей, обучающих почти две тысячи детей. 1 сентября 1954 года в поселке Лопасня, решением Исполнительного комитета Лопасненского района Совета Депутатов трудящихся Московской области, была открыта средняя школа № 2 на 440 мест.

На протяжении своей истории школа пережила несколько реорганизаций. В период директорства Петра Спектора с 1986 по 2000 годы произошло множество ключевых преобразований: 1 сентября 1986 года школа была переведена в новое здание и повысила свой статус с восьмилетней на среднюю. В 1991 году были открыты гимназические классы, а в 1995 году школа получила статус гимназии. С 2001 года гимназией управляет Марина Тарасова.

Более 25 лет здесь развивается ученическое самоуправление, активно работает детская организация «Республика гимназистов». Выпускники школы освоили множество профессий, среди которых кандидаты наук, медики, специалисты связи, мультипликаторы, юристы и пожарные. Многие из них вернулись в родные школьные стены уже преподавателями.

Достижения гимназии отмечены многочисленными наградами: восемь педагогов являются Почетными работниками общего образования РФ, а 16 награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. Гимназия неоднократно входила в рейтинг топ-100 школ.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин выразил признательность коллективу гимназии за преданность делу и пожелал процветания, новых успехов, а ученикам - достижений в учебе, спорте и творчестве.

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Школы Чехов
07 октября 2024, 19:06
Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове
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Члены партии «Единая Россия» в Чехове присоединились к всероссийской эстафете добрых дел в день рождения Владимира Путина. В рамках акции депутат и Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Безрукавый вместе с депутатом фракции Иваном Шмелевым посетили «Добрую комнату» Чеховской областной больницы.

Они передали наборы игрушек и канцтоваров, чтобы поддержать маленьких пациентов и сделать их пребывание в медицинском учреждении более комфортным.

«7 октября - день рождения президента нашей страны Владимира Путина. Лучший подарок для него - добрые дела партийцев по всей стране. Чехов с гордостью присоединяется к эстафете добрых дел!» - отметил Константин Безрукавый в своей речи.

Проект «Добрая комната» направлен на создание уютной атмосферы для маленьких пациентов больниц и поликлиник Московской области. Эти комнаты помогают детям легче переносить пребывание в медицинских учреждениях и способствуют их скорейшему выздоровлению.

Инициатива членов партии «Единая Россия» в Чехове стала частью масштабного движения добрых дел, которое объединяет людей по всей России, вдохновляя на сострадание и поддержку ближних.

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Волонтеры Чехов
07 октября 2024, 19:05
Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Волейбольный фестиваль в Одинцове с участием команды «Заречье-Одинцово» признали главным спортивным событием сентября. Такое решение приняли подписчики Telegram-канала Минспорта Подмосковья.

Голосование проходило с 2 по 7 октября, и 70% участников выбрали волейбольный фестиваль. Вторым по популярности стал финал Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, а третье место занял «Арбузный кросс».

Напомним, фестиваль волейбола состоялся 16 сентября, собрав 28 школьных команд. Победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии.

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Одинцово Спортсмены
07 октября 2024, 19:04
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов вечером 7 октября. В Минтрансе региона уточнили, что движение затруднено в сторону области на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском и Дмитровском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Ярославском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Пробки Дороги
07 октября 2024, 19:04
Остановки отремонтировали еще на 7 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора завершили ремонт остановочных павильонов на семи региональных дорогах в рамках летнего содержания. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Остановки обновили на Комсомольской улице в Щелкове, на улицах Пушкина и Жуковского в Луховицах, на улице Ленина в Озерах, а также в деревнях Грязь, Максимовка и Скородумки.

В ведомстве подчеркнули, что дорожная сеть регулярно обследуется. Особое внимание уделяется остановкам, знакам, ограждениям, освещению и светофорам.

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Дороги

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