Гимназист из Лыткарина победил в конкурсе «Юный следователь»
Ученик гимназии № 7 из Лыткарина Василий Сауткин победил в конкурсе «Юный следователь». В соревнованиях принимали участие школьники от 11 до 17 лет.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс провели при поддержке Следственного комитета страны.
Ребята представили исследовательские работы по теме «Детство, украденное войной», эссе «872 дня подвига», а также поучаствовали в викторине.
Участники проекта смогли также познакомиться с реальной работой следователей, узнать интересные факты из истории российского следствия, сформировать представление о правоохранительной системе нашей страны в целом.
Победители конкурса получили путевку на профильную смену «Юный следователь» в МДЦ «Артек», которая пройдет этим летом.
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