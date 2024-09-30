Гимнастки в Дмитрове приняли участие в церемонии вручения знаков отличия ГТО

Жительница Подольского городского округа Мария Рохлина отпраздновала свое столетие. С юбилеем именинницу лично поздравил глава округа Григорий Артамонов.

Руководитель муниципалитета вручил ветерану почетный знак «Добро и милосердие» и пригласил на День города, который состоится 5 октября.

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Мария Михайловна по-прежнему полна энергии и служит нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Ее жизненный путь - это воплощение героизма и храбрости, силы воли, неравнодушия к судьбе окружающих людей и своей страны.

Юной девушкой она поступила в Харьковский авиационный институт, но обучение так и не начала: фашистская Германия напала на Советский Союз. Семнадцатилетняя Мария Михайловна встала в ряды защитников Родины. Санинструктор 95-й гвардейской стрелковой дивизии спасала жизни бойцов Красной армии в Курской битве, боях под Прохоровкой, при форсировании Днепра, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии и Чехословакии. День Победы она встретила в Праге.