Гимнастки из Жуковского выступили на всероссийском гала-концерте

«Балашихинские коммунальные системы» приступили к ремонту канализационной трубы на Солнечной улице. На этом участке сети собираются сточные воды из расположенных поблизости домов микрорайона.

Срок эксплуатации подводящего трубопровода, запущенного почти 60 лет назад, давно истек. Объект ни разу не ремонтировали, в результате коллектор, обеспечивающий отвод стоков от 153 тысяч абонентов, полностью забит отходами и вышел из строя. Чтобы избежать аварийного выброса, было решено начать капитальный ремонт.

Работы будут выполняться открытым способом, так как труба находится на глубине от 8 до 13 метров. Этот этап будет подготовительным к большой реконструкции канализационной сети, которая пройдет в рамках государственной программы. Проект финансируется из городского и областного бюджета, на это выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году обновят первую часть коллектора.

Также будет отремонтирован участок канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы и построен новый коллектор. Общая протяженность работ составит 536 метров.

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