Гимнастки из Воскресенска заняли призовые места на соревнованиях в Петушках

Участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки, заслужив с первого по третье места. Техничные элементы, творческий подход к программам и красивое исполнение упражнений по достоинству оценили как зрители, так и члены жюри. Призовые места стали отражением усердной работы и таланта спортсменок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он оказывает содействие в модернизации стадионов, специализированных центров, спортивных школ и секций, а также в строительстве площадок и зон для воркаута. по всему Подмосковью.

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