Гимнастки из Лобни выиграли золото на турнире «Алые паруса»
Традиционный турнир по гимнастике «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Команды центра эстетической гимнастики городского округа Лобня показали на нем отличные результаты.
Благодаря выступлению девочек в копилку центра добавилось четыре золотые медали. Победу привезли команды «Алекса», «Эвелин», «Иллюзия» и «Магия». Все спортсменки тренируются под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.
Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году на Красной Поляне после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд».
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