Гимнастки из Лобни выиграли золото на международном турнире в Гонконге
Воспитанницы «Центра эстетической гимнастики» в Лобне выступили на международном турнире Queens cup в Гонконге. Команда выиграла золото соревнований в возрастной категории 10-12 лет.
Соревнования Queens cup проходят в Гонконге ежегодно. Это единственный международный турнир по художественной и эстетической групповой гимнастике в мире.
Лобненская команда «Ника» под руководством тренера Яны Сочуговой показала блестящие результаты, завоевав золотые медали.
Напомним, в городском округе Лобня работает около 20 бюджетных спортивных секций. Каратисты, дзюдоисты, пловцы и другие спортсмены из Лобни регулярно становятся победителями и призерами соревнований разного уровня.
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